蘇貞昌道歉了！3+11補充報告仍「不認破口」 國民黨團不接受佔領議場｜中時新聞網

行政院長蘇貞昌向立院提出「3+11」決策的補充報告，並向國人道歉，但仍然堅持諾富特群聚事件和後來的社區疫情無關。中廣董事長趙少康指出，今天的專案報告更奇葩，竟然大言不慚說「沒有證據顯示機師及諾富特的感染事件和後來的社區疫情有關」；並指出5月13日陳時中才說，萬華確診者的基因定序與諾富特相同，陳時中是忘記了，還是害怕想起來？

趙少康24日在臉書貼文表示，沒破口？那疫情是從哪裡來？在國民黨堅持下，行政院長蘇貞昌今天到立法院做「3+11補充專案報告」，比起上周被杯葛無法上台，蘇貞昌只加了5張補充報告，雖然道歉，但是「基於尊重」，沒有認錯，毫無謙卑之心，而且報告中 ，還是沒有提及本土疫情破口是從哪裡來 ，完全不負責任。

趙少康指出，今天的專案報告更奇葩，竟然大言不慚的說「沒有證據顯示機師及諾富特的感染事件和後來的社區疫情有關」，5月13日陳時中才說，萬華確診者的基因定序與諾富特相同。因為感染源明確，決定不需要升高到三級警戒，陳時中是忘記了，還是害怕想起來？

趙少康質疑，會有本土疫情爆發，必然是邊境防疫出現破口，可悲的是，這份專案報告既不承認3+11是破口，也不承認諾富特是破口，卻又說不出社區染疫的破口到底從哪裡來？800多條人命死得不明不白，不願意誠懇檢討，怎麼確保下次不會再發生？

趙少康指出，民進黨企圖合理化「3+11沒有會議記錄」的執政怠惰，憑什麼要求立委接受這種報告？沒有內容的檢討報告，委員該怎麼據以質詢？再度證明民進黨挾執政優勢與立院多數席次，根本不把在野的監督力量放在眼裡。如果怎麼問都沒有真相，陳時中仍然不承認防疫破口，有何意義？如果國民黨不杯葛，難以凸顯報告的荒謬，蘇貞昌只要到立法院走個過場，混一混就過去了。