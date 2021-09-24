搶攻振興五倍券商機，台北、台南遠東香格里拉飯店宣布「放大五倍券．食宿享優惠」住宿餐飲加碼優惠，雙人入住台北遠東「享樂加倍 五倍券住宿專案」，每晚5088元起，憑五倍券支付每千元再回饋千元餐飲抵用金，每房至多可抵3000元，飯店再加碼送3000元食宿抵用券，可於下次使用，超值回饋等於住宿0元。

餐飲消費也有好康，以五倍券於餐廳消費滿千送300元、於酒廊與一樓香格里拉美食集外帶消費滿千送200元。而台南遠東則憑千元振興券支付指定住房及餐飲消費，享住房買一送一、指定住房送4000元食宿回饋金、餐飲消費滿千送300元、到台南遠東「醉月樓」以5000元振興券還可享價值8677元五人份精選桌菜；新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」，則推使用五倍券，每消費滿千可抵1200元，並加碼快樂購限時點數五倍送。

台北遠東香格里拉推出的「享樂加倍 五倍券住宿專案」，雙人入住每晚只要5088元起，凡使用一張1000元五倍券即可獲得1000元餐飲抵用券，每房最多可獲得3000元餐飲抵用券於住宿期間使用，再享免費升等至尊榮客房、以及價值3000元飯店禮券，可下次於台北、台南遠東香格里拉飯店食宿與Mega50之餐飲消費抵用，最高回饋價值6000元，等於住房免費。

凡於台北遠東香格里拉館內五家餐廳使用五倍振興券，每1000元可現抵內用消費1300元整（可疊加使用）；於各酒廊包含38樓的馬可波羅酒廊、大廳茶軒以及一樓香格里拉美食集外帶餐車消費，每1000元振興券也可折抵1200元。

台南遠東香格里拉則首推「買一送一」住房專案，即日起至2022年4月30日，透過飯店官網或電話預訂，雙人入住豪華閣尊榮客房含早餐、下午茶及傍晚雞尾酒小點，每房優惠價5900元起。免費贈送 2022年4月30日前平日入住豪華客房一晚，或當次免費續住即可享再加碼升等同房型 。