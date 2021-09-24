徐若瑄戲拍完又恢復女神身材。（粘耿豪攝）

莊凱勛開心分享演出《誰在你身邊》心得。（粘耿豪攝）

由金鐘導演何潤東執導，與徐若瑄共同製作的原創黑暗懸疑影集《誰在你身邊》，將在10月3日於HBO GO上線，並在HBO頻道首播。身兼製作人與主演的徐若瑄24日語劇中老公莊凱勛一起現身。徐若瑄表示，該劇講述許多夫妻現實的問題，是她首度接演如此寫實、接地氣的角色，為了貼近角色樣貌，她還被導演何潤東下令「增胖」， 讓她從女神形象下凡，她特別為角色敬業增胖7公斤，從46公斤增胖到人生巔峰的53公斤，「我完全放手給導演，有好多鏡頭都是嚴重雙下巴，但我真的好喜歡！」

徐若瑄說，「我在劇組每餐都吃、探班餐也吃，消夜還瘋狂吃兩份！吃到另一位製作人作帳時，必須跟我確認我真的吃了兩份消夜嗎！」她透露自己本來就是易胖體質又愛吃美食，只要正常吃，兩天就可以胖1公斤；她愈拍愈胖，就可憐了劇中妹妹張鈞甯，「她很瘦，有一場戲她要揹我上階梯，她真的揹到軟腳，忍不住笑場，我一直跟她對不起，安慰她『為了要讓妳得影后，我要吃胖一點』，表演才會更真實」。

劇中因為要飾演為家庭操勞，日夜兼職兩份工作的妻子與母親，即使是只有幾秒掃過的殺魚賣魚鏡頭，徐若瑄也要求殺魚手勢必須熟練完美，於是私下向徐媽媽討教「開魚」秘訣，練習刮魚鱗和清理魚肚等技巧。

徐若瑄也坦言詮釋劇中角色「詠潔」時，有借鏡「徐媽媽」，因為她讀小三時爸媽離婚，在父母離婚前家裡窮，爸爸也跟劇中的莊凱勛一樣生意失敗、常去賭博想要一夜翻身，讓家人重新過好的生活，只可惜十賭九輸、愈欠愈多；在樂觀的媽媽盡了全力後還是沒辦法，才選擇離婚。這部戲讓她回想起很多小時候爸媽的狀態，媽媽也兼好幾份工，做過洗車場、電動玩具、牛肉麵、衣服批發、賣排骨便當、擺過地攤，「很感恩現在可以讓徐媽媽過得很幸福、過得不錯」。

她說，一開始知道要跟影帝莊凱勛合作演夫妻很緊張，因為他之前的角色都比較黑暗嚴肅、怕難靠近，相處之後才發現他滿可愛，且拍戲期間還意外發現他演員以外的才華：「他竟然會彈吉他、也有好歌喉！」當時她每天都在練吉他還彈不好，沒想到有一天把吉他、譜一拿給他，他馬上就會彈。記者會現場她也帶來自己的吉他「徐小白」，突襲考驗莊凱勛，兩人彈唱她的〈別人的〉，18歲時曾在民歌西餐廳駐唱半年的莊凱勛歌藝被狂讚後，非常害羞地說：「天啊！我事先完全不知道耶！嚇到我了啦！」他說現在只會

為了幫助演員醞釀情緒，劇中多場情緒飽滿的夫妻對手戲，導演何潤東都是用一鏡到底的拍攝方式表現，被徐若瑄、莊凱勛取了綽號叫「何一鏡」。兩人透露最難忘一場戲，是一場長達5分多鐘的激烈爭吵戲，何潤東交給他們自由發揮，只說「這場沒有導演，放飯回來就拍攝，就當做舞台劇第四面牆，交給你們！」走了一、兩次戲就正式拍都一鏡到底，徐若瑄形容：「那是壓倒詠潔的最後一根稻草，有拉扯、有打罵，女兒還離家出走，凱勛還脆弱到倒地，我不知道要追女兒還是要顧老公」，莊凱勛以形容那場家的崩毀戲很真實。

莊凱勛也力誇何潤東真的是被顏值和演員身分耽誤的好導演，第一部作品就擲地有聲，這部又感覺更強壯了，「他身為導演就有種魔力，淡淡地講，聲音的共振、情感表述很能感動人。這也是我這幾年接到的角色面向最完整，有輝煌也有低谷」。

《誰在你身邊》描寫婚姻難題，莊凱勛與徐若瑄現實中各自都有幸福的婚姻生活。談到婚姻相處之道，莊凱勛說：「我覺得就是要尊重對方，不能把對方的付出當作理所當然。我和我老婆在家說話，直到現在都習慣把請、謝謝、對不起掛在嘴上。」徐若瑄說：「我覺得婚姻要多重角色扮演，婚姻久了會活在世俗框架，覺得老婆老公應該怎樣，老婆就該煮三餐煮一輩子，但她結婚前不是過那樣的生活，在婚姻裡還是要有自己的樣子，有時可以是另一半的兄弟、有時另一半可以當你的姊妹，當垃圾桶幫你丟掉不好的東西，有時我可以像他媽。總之相處有時像媽媽、姊妹、兄弟、太太，有時像好朋友，角色多變化會讓生活更有彈性，會過得比較快樂」。