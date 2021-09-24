台灣桌球好手林昀儒、鄭怡靜，在東京奧運一戰成名，將首次專訪獻給陳雅琳主持的《新聞高峰會》，林昀儒現場示範招牌必殺技「反手擰」，並傳授秘技給陳雅琳，強調「這種球很難接喔」。桌球一姊鄭怡靜也化身桌球教練，教觀眾朋友多款初學者的基本動作，兩個人甚至還原東京奧運前，高張力熱身對打，看得現場驚呼連連。

林昀儒奧運首秀拿下好成績，除了混雙與鄭怡靜一同拿下銅牌，在男單賽事中也勇奪第四，追平了前輩莊智淵的紀錄。陳雅琳問及銅牌戰對上德國好手澳洽洛夫最終七局惜敗，林昀儒首度坦露心聲，形容銅牌戰是「有史以來最渴望勝利的一場，因為這是離奧運獎牌最近的距離」，正因拿獎慾望太強，心情出現波瀾，而不像過去一向放鬆地打，林昀儒坦承「最終是輸給自己」。有了這次的大賽「太在意」的經驗，林昀儒說，再戰2024巴黎奧運絕對有信心。

除了桌球之外，林昀儒透露自己最愛「買不起的跑車」，陳雅琳問林昀儒母親陳貴玲校長，「是否會讓兒子買跑車？」林媽媽坦承兒子常問她車款意見，「但我實在不懂，如果昀儒有女朋友就可以去買，因為我的年紀真的不太適合坐敞篷車」，陳雅琳立刻加碼問林昀儒：「那有女朋友了嗎？」結果這位國民金孫立刻臉紅，然後輕輕搖頭，擠出一句「現在專心打球」。

林昀儒最愛吃美食，這回採訪團隊跟隨他的腳步，造訪宜蘭他最愛吃的麵攤，他說常常早餐就去吃餛飩麵，連從東京回來隔離自由後也立刻光顧。不過，今年20歲正值青春期的小林，倒是對自己的外表很在意，他說長青春痘讓他覺得很苦惱，為了治痘「我什麼都試過了」，減少吃油炸和辣食，「甚至還會去做臉」，話不多的林昀儒，其實也有暖心一面，這次東奧回國大方將獎金與團隊分享，專屬物理治療師吳建良更透露，每次練習結束後，林昀儒都會請客犒勞大家，團隊聚餐吃很好「有時一頓上萬元他都請客」，稱讚林昀儒是個慷慨.懂得分享的好老闆。

而鄭怡靜則在陳雅琳專訪中感性提到自己的桌球生涯，2012年倫敦奧運，因受傷失去參賽資格，又碰上最摯愛的爺爺過世，鄭怡靜坦言「那時候其實有一度想放棄」，最終帶領她走出來的是姐姐，鄭怡靜感性說「姐姐就跟我說，你要是不想打也沒關係，姐姐會養你」，正因姊姊給了她鼓勵與後備支持，讓她撐下來，如今真的拿到奧運獎牌，夢想成真，鄭怡靜感謝家人的支持。至於這次拿到混雙銅牌，她說「顏色肯定不是最想要的」，會跟林昀儒再戰2024巴黎奧運，目標就是金牌。精彩內容將於周日（26日）晚8點《新聞高峰會》播出。