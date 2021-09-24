英國脫歐、加上新冠疫情衝擊，導致駕駛大型貨車的司機（包括油罐車司機）短缺，影響所及，英國石油供應鏈大受影響，加油站出現沒油可加被迫暫停營運的窘境。倫敦及肯特郡（Kent）部分加油站24日出現大排長龍，民眾爭先恐後開車前往加油。但加油站警告，由於缺油罐車司機，汽油無法從煉油廠運至加油站，汽油短缺問題或進一步惡化。

此外，因為缺貨運司機，其他貨品的供應也出現緊張，民眾蜂擁至超市和商店搶購糧食、桶裝水以及其他民生必需品，許多超市和商店的貨架已被搶購一空。

運輸部發言人表示，會加速貨櫃司機考試與領照的作業程序，藉此紓緩司機短缺的問題，但估計可能要6周時間，情況才會恢復正常。貨運和物流公司警告，貨車司機短缺問題短時間內看不到解決辦法，確定無法舒緩聖誕節前的運貨旺季。儘管業界呼籲讓歐盟公民更易取得英國工作簽證以解司機荒，但被運輸大臣夏普斯斷然拒絕。

一些網友在社群網站上上傳加油站外大排長龍「搶油」的盛況，以及超市空空如也的貨架，形容猶如去年新冠疫情爆發初期的衛生紙之亂、個人衛生用品搶購之亂。