在美英澳建立以中國為假想敵的AUKUS同盟後，還承諾為澳大利亞建造核潛艇，美澳兩國的軍事合作快速擴大。美國太平洋空軍司令甚至公開表示，美軍對於派遣何種戰機到澳洲完全持開放態度，只要澳洲同意，美軍有什麼就派什麼，F-22、F-35、B-1、B-52、F-15、F-16全部都可以派去駐紮澳洲。

美國《空軍時報》報導，美澳兩國外交與國防部長在聯合新聞發布會上表示，美澳兩將輪調部署的方式向澳大利亞派遣所有類型的美國軍用飛機，以及更強大的軍事後勤和維修能力來深化現有的夥伴關係。美國太平洋空軍司令肯尼斯．威爾斯巴赫(Kenneth Wilsbach)對此向媒體表示，要派遣哪些軍機到澳大利亞以增加存在美國的軍事存在，他「完全持開放態度」，有什麼就派什麼，只要澳大利亞同意。

陸媒《環球時報》引述這項報導指出，澳大利亞決定尋求獲取美國研製的核動力潛艇，而放棄法國製造的常規潛艇，這導致法國和美國之間爆發一場爭端。這項總額可能高達上千億美元潛艇交易，被認為是美、英、澳的AUKUS同盟協議的重要部份，而這項聯盟主要針對的就是中國。

為擴大美軍在印太地區的軍事部署，只要澳洲同意，美軍可以派遣所有可能的戰機前往澳洲。圖為美軍B-2轟炸機在澳洲廷德爾空軍基地降落。（圖／美國空軍）

美國空軍定期與澳大利亞皇家空軍一起進行訓練，美軍也偶爾會派飛機到澳洲進行例行的轟炸機部署。兩國都是F-35聯合攻擊戰鬥機計畫的一部分，也是「五眼聯盟」成員。威爾斯巴赫說，澳洲最近派了戰機在埃爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）參加紅旗-阿拉斯加軍演，最近在夏威夷的希卡姆空軍基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）也與美軍F-22與部署在當地的F-16進行演練，這種聯合演訓一年到頭都有。

報導說，由於疫情緣故，軍事人員抵達夏威夷時要隔離2周，一旦解除封鎖，美軍將尋求增加一些額外的部署，以提高美澳之間的互通性。

雖然美國與最長期的盟友法國存在外交緊張關係，但美國空軍參謀長布朗將軍表示，這種情況並未對空軍產生連鎖反應，美國與法國和澳大利亞空中力量的關係仍然「堅如磐石」，美法兩國仍是很好的合作夥伴。