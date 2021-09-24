桃園一名余姓男子把鐵棒連結彈簧，在娃娃機店勾取選物，遭警方逮捕後，檢察官認為，鐵棒非凶器，依竊盜罪將其偵結起訴，而桃園地院法官審理時，親自拿起鐵棒在頭上敲擊，認為「頭頂很痛」，改依凶器竊盜罪，判其6月徒刑定讞。

判決書指出，41歲余姓男子於2020年5月間，以自製約51公分之鐵棒連結彈簧，勾取選物販賣機裡的3個知名品牌包包（總價值約900元），再用工具撬開倉庫，盜走模型機、藍芽耳機、充電線、喇叭等物（總價值約4150元），經店家報警處理，檢方依竊盜罪將其起訴，並向法院聲請簡易判決。

桃園地院法官審理時，認為檢方並未將作案工具調出勘驗，就在聲請判決處刑書中，稱作案工具不對人生命、身體造成危害，非凶器等，有調查未盡責的嫌疑。

經法院依職權向承辦警分局調取作案工具，法官於審理親自勘驗作案工具「鐵棒」，法官拿起鐵棒輕輕敲擊自己的頭頂，發現鐵棒非常堅硬，頭頂很痛，顯然是屬於凶器，變更檢方起訴法條為凶器竊盜罪。

另，余男在警詢與偵訊期間稱其患有強迫症、憂鬱症，才會在該娃娃機店消費幾千元後，情緒失控、忍不住犯罪；對此，法官檢視余男前科紀錄，認定余男多在犯案後才前往精神科就診，看診後仍不斷犯案，且調閱病歷後發現，醫生僅依余男自訴就斷定其患有病症，顯見余男做案時精神狀態並未受到疾病影響。

法官審酌余男犯罪手段、犯罪所得財物與價值、所使用之凶器竊盜對人生危害等情況，依攜帶凶器竊盜罪，判6月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。做案鐵棒、彈簧均沒收。