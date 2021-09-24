女星蕭亞軒和小16歲男友黃皓交往4年左右，7月初突然PO出一段影片，還說「謝謝你的一切，再見」，讓網友第一時間聯想這是分手文，可能宣告姊弟戀結束；而蕭亞軒所屬經紀公司則解釋，她們沒有分手，只是暫時分開。不過，時隔2個多月，黃皓今（24）日無預警PO出一張看似是他們的搭肩合照，只留下2字「再見」，兩人到底有無分手網友看了一頭霧水。

7月6日深夜蕭亞軒在IG上傳一段影片，並語重心長地說了一段話，疑似她和小男友黃皓感情遇到問題，最後更表示「謝謝你你的一切，再見」，馬上引起粉絲關心和留言安慰；分手消息盛傳，沒多久蕭亞軒的經紀公司則出面回應，認為情侶之間有磨合難免，目前二人非分手而是暫停一下，希望大家體諒，給蕭亞軒一些空間。

黃皓今晚無預警更新IG，上傳一張他和蕭亞軒的背影合照只留下再見2字。(圖/ 摘自黃皓IG)

豈料，在雙方沉寂2個多月時間，黃皓今晚突然更新IG，上傳一張疑似他搭著蕭亞軒肩膀的背影照，只簡單寫下「再見」2個字，其他什麼都沒有表示；短短一個小時內就吸引許多粉絲關心，好奇他和蕭亞軒是真的分手還是復合，更有人替他們感到惋惜。但目前兩人感情狀態，還是令眾人只能霧裡看花。

蕭亞軒所屬的軒亞娛樂在分手消息盛傳後的回應：

情侶戀人之間難免都有爭吵磨合的時候，疫情之下大家悶在家裡，什麼都無法做，受傷的疤痕還未治療完，每天心力交瘁，許多事情加在一起，心情雙方都不好受。黃皓最近想趁疫情期間工作空檔，想帶她回溫哥華見家人，但她月底因臉部傷疤需要治療而婉拒，目前許多因素不可能現在飛往溫哥華，只想專心等疤痕治療穩定之後再說，知道黃皓思念家人的心情，彼此也擔心疫情下長途搭飛機的風險，以及目前受傷過後傷口復原治療的壓力，彼此都很自責，試著衡量許多方法解決，也重複討論過很多次，雙方都有自己的立場。每對戀人都會遇到問題，未來的事說不定，但現在雙方先為彼此保留自我的生活空間。二人非分手而是暫停一下，還是深愛著彼此，目前讓他先回溫哥華，雙方暫時分開來，彼此先暫停一下，呼吸一下，各自給些喘息的空間。接下來還有許多事情要做，需要好好的休養休息，專心把傷養好，希望大家能體諒，給她一些空間，靜靜的調整身體及心情狀態，也謝謝大家的關心、也謝謝對軒亞娛樂的關心。