莫允雯浴室激情濕吻吳念軒。（三立提供）

莫允雯、吳念軒在台視、三立週日偶像劇《戀愛是科學》大玩差7歲的姊弟戀，兩人在莫允雯前夫宥勝退出後化解心結正式在一起。趁著吳念軒的大哥大嫂住院、家裡沒大人的機會，孤男寡女終於有機會共處一室，莫允雯在浴室裡主動開撩弟弟，借口浴室中沒有髮圈，引誘對方進來浴室偷噴水捉弄他，兩人互搶蓮蓬頭鴛鴦戲水，曖昧氣氛漸濃，慢慢兩人抵擋不了激情，在浴室纏綿在一起。

觀眾在預告中看到莫允雯與和吳念軒激情濕吻，形容好性感好誘人，莫允雯笑說拍這場戲其實很難受，可說是非常狼狽一點也不浪漫，因為浴室又小又熱，為了要拍出水灑下來，眼睛一直進水還不能眨眼！而這場戲女主角相當主動，莫允雯也覺得正常男女激情上是沒有分誰該主動誰被動，她自己是個非常跟著感覺走的人，而且女人懂得主動是一種自信，「對於自己的心以及對於想要的東西敢於追求，很棒！」

莫允雯浴室激情濕吻吳念軒。（三立提供）

莫允雯浴室開撩吳念軒。（三立提供）

像劇情中莫允雯一把就將男主角抓進浴室戲水，莫允雯覺得「突發的激情很浪漫啊！不是刻意set的浪漫更浪漫」，兩人關係之中擁有激情火花是很重要的，兩個人都有責任創造跟維持彼此之前的火花。拍攝時莫允雯僅維著浴巾，她說毛巾下有一整套的無肩帶泳衣，下半身還有單車褲，其實是安全到不能再更安全！那時候也顧不了美了，一大半時間眼睛都是水濛濛，只要臉上沒黏著頭髮就好了！

回想拍這場戲，莫允雯說只記得超級狼狽，拍了4個小時，導演希望畫面拍出水滴落下的感覺，所以蓮蓬頭需要一直一直一直往他們的臉噴，為了抓出更浪漫氛圍也多拍了很多眼睛跟臉部的特寫，攝影師們全部變落湯雞，吳念軒的眼睛比較敏感，有水就張不開，莫允雯說：「我比較不怕，所以我都儘量把蓮蓬頭往我的臉噴！」就是跟攝影師全部對好等一下要往那個方向去，然後動作做好，其他就是相信對方就好。