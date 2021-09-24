一位女網友抱怨好市多賣場內桌椅撤走，剩下位子根本不夠，只想賺錢不顧消費者。（示意圖/中時新聞網資料照）

自從國內5月中本土爆發新冠肺炎社區感染後，各大賣場、餐廳紛紛禁止內用，隨著陸續降級解封，才又再度開放內用。美式賣場好市多（Costco）因應防疫政策，減少用餐區座位以維持社交距離，卻遭一位民眾在網上發文怒批「只想著賺錢」。該貼文的「神邏輯」讓網友全看傻，笑稱「妳那邊還來得及」。

一位女網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上抱怨「現在去好市多位子都好少喔，只有兩三個桌子，而且一個桌子只能做兩個人。」她到新北某好市多分店，排隊買了一杯鳳梨冰沙，由於座位不夠，只好到角落喝冰沙，卻被工作人員勸導只有座位區能夠飲食，立刻引起她強烈不滿，回嗆「根本沒位子啊」。

女網友解釋，冰沙會融化，外面天氣熱不可能拿到外面喝，賣場內桌椅又都撤走，只剩兩張四個位子根本不夠，「既然這樣就不要賣冰沙啊！明明沒位子還故意這樣說...根本只是要賺錢不管消費者能不能吃。」

貼文曝光後，很快就累積千則留言，網友看傻表示，「是吃冰重要，還是防疫重要」、「阿姨！外面很危險的！帶回家吃啦」、「是不會回車上吃喔，防疫是那邊錯了？」、「我覺得臉書的表情要多一個翻白眼」、「好市多是賣場不是餐廳捏」。

不少人更認為女網友的言論彷彿穿越時空，紛紛笑稱「您從新冠肺炎前直接穿越來的嗎」、「現在是防疫期間，您剛降落地球是吧」、「妳那個世界covid-19還沒流行嗎」、「妳那邊還來得及的話，趕快買台積電」、「建議先買兩盒口罩起來放」。

因為貼文的關係，開始有民眾建議，「還是把全部的桌椅都撤掉吧」、「好市多應該把所有桌子都收掉的」。不過，也有人有同感指出，有次買霜淇淋，想說買到車上吃，「結果還沒看到車子就開始融化，溢出來搞的超狼狽的」。