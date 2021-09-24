來自彰、雲、嘉4縣市的60位廉政志工，前往二林慈恩庇護農場進行交流研習，精進廉政宣導技能。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

來自雲林、嘉義、彰化等三縣市的院、檢廉政志工，24日齊聚二林，進行相互交流和教育訓練，除了一起上課精進廉政宣導技能，也一起合力DIY製作萬用精油膏，讓與會志工們身心都滿載而歸。

課程涵蓋「施工查核常見缺失與全民督工業務分享」，並邀請彰化地院法官吳永梁講授「國民法官法」，萍蓬草兒童劇團團長郭月媚講授「話劇表演技巧」，並播放「彰化最美校園金質獎開箱」工程倫理宣導影片。雲林縣政風處長楊華興、嘉義縣政風處長郭建毅、嘉義市政風處長吳武璋，與高等法院政風室主任連心蘭都專程出席與會。

彰化縣政府政風處長邱宏達表示，「110年廉政志工跨區交流學習教育訓練」上午在慈恩庇護農場舉行，來自中台灣各地跨機關的60位廉政志工夥伴，不畏疫情參與訓練，成為政府推動「反貪倡廉」的最佳後盾。

邱宏達說，廉政志工一直是政風業務推動不可或缺的的夥伴，感謝志工們於擺攤宣導、校園說故事、全民督工等喚醒社區民眾反貪意識與凝結反貪共識的努力。