全球貨櫃航運供需瓶頸持續延燒，隨著美國購物旺季將至，零售商和玩具製造業者等都擔憂貨物會因此大幅延宕，分析師警告，供應鏈開始惡化，美國可能將在年底最後三個月和明年第一季，迎來最嚴峻的時刻，在聖誕節時，商家的貨架上空無一物似乎已成定局。

《MarketWatch》報導，美銀分析師周四一份研究報告指出，美國正面臨卸貨、預訂排程等一系列問題，這些都將導致美國供應鏈不停惡化，最嚴峻的情形可能將會在今年底最後三個月和明年第一季浮現。

美銀分析師援引本周舉辦的工業軟體和自動化峰會上，談及供應鏈技術的說法，其中1名成員Supply Chain Insights創辦人Lora Cecere示警，今年的聖誕節對零售業者而言，貨架上空無一物似乎已成定局。

隨著供應鏈中斷的隱憂未歇，通膨持續走高的時間可能也將超乎預期，高昂的運輸成本也會損害公司利潤，投資人亦擔心，經濟逐漸走出疫情的陰霾，聯準會可能會調升利率，以控制不斷走高的生活成本。

對於全球供應鏈受疫情影響而混亂，美銀報告指出，供應鏈應該要變得更聰明一點，員工染疫導致許多產線停擺，這也讓許多企業意識到倉庫自動化的重要性，正逐漸轉向機器人技術，以提高產能和速度，同時還減少對勞動力的需求。