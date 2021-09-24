因應疫情，屏東各鴿會原訂6月間要舉辦的夏季賽鴿活動宣告停賽，現疫情舒緩，冬季賽如期在9月24日至11月5日展開，為期7周的賽程，將再現萬鴿群飛的壯觀場面。而東港警分局也為此超前部署，早在賽事前一個月加強取締擄鴿等不法情事，日前在琉球鄉漁福漁港查獲李姓嫌犯不法擄鴿，訊後依竊盜等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局指出，賽鴿前一至一個半月，不僅是鴿友放飛鴿子、做賽前練習的黃金時段，也是擄鴿集團出沒的高峰期，為此，警方嚴謹監控沿海地區，避免不法情事發生，而9月18日9點45分果真在琉球鄉漁福漁港查獲擄鴿一事，探員眼尖發現有2隻賽鴿被李姓犯嫌偷抓後藏在機車踏板上的紙箱內。

探員見李嫌行跡詭異便攔下盤查，隨即發現紙箱內裝有2隻因在海上訓飛而戴有電話號碼的賽鴿，而經詢問後，李嫌自稱是在現場收購的，並非竊補的，不過又無法交代是向何人收購，訊後依偷竊到罪嫌送辦。

隨後，警方撥打賽鴿腳環上的電話號碼，順利連繫上潘姓、李姓鴿主，他們都稱，9月18日7點放飛鴿子至高雄外海130公里處練習後，一直不見鴿子飛回來，當時就很擔心是不是被擄鴿了，不過又一直沒接到「勒索電話」，一顆心懸在半空中很是難受，所幸是警方及時攔阻，讓鴿子能平安回來，現在擄鴿贖金1隻都上萬起跳，若真的被擄走恐嚇取財了，損失就大了。

警方強調，賽鴿期間持續嚴加取締擄鴿等不法情事，呼籲「有心人」勿以身試法，同時也提醒民眾，往年賽鴿時都會聚集數百、甚至上千人觀賽，但今年因疫情關係，請大家務必落實防疫規定，如戶外集會不得超過300人、需實聯制、全程配戴口罩、以及保持社交距離等，警方屆時會編派勤務到場檢視，請大家務必遵守，如有違反將依法告發開罰。