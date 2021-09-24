鄭人碩劇中不懂得表達父愛。（愛奇藝國際站提供）

劇中父親慘死街頭，陳姸霏痛哭。（愛奇藝國際站提供）

鄭人碩、陳姸霏飾演父女。（愛奇藝國際站提供）

周渝民再爆殺人嫌疑，朱軒洋覺得遭背叛而憤怒。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝原創華劇《逆局-闇夜將至》開播後好評不斷，隨著案件發展已高達8人慘遭殺害！監獄殺人案件與孕婦連環殺人魔兩條線同時並進，真兇線索陸續浮出水面。劇情再曝光新卡司，以電影《無聲》獲金馬獎最佳新演員獎陳姸霏，飾演鄭人碩的女兒，莊絢維導演大讚鄭人碩在角色的處理非常細膩，父女情也讓充斥殺人案件的闇夜氛圍多了點溫暖，惹哭不少觀眾。

鄭人碩飾演的曹萬年在殺人事件後緊急帶著女兒曹晴（陳姸霏 飾）逃亡，從父女相處看到曹萬年有別於監獄裡冷酷無情的一面，想與女兒親近卻又不知如何相處的尷尬；劇中鄭人碩不擅表達父愛，為了不讓女兒陳姸霏承擔太多而選擇不說，面對女兒的關心只能粉飾太平、無法坦白，獨自背負著沉重壓力，從走路的步伐與神情都能馬上感受到他肩上背負許多故事。他為了已過世的妻子成為殺人案共犯，也為了守護家庭而逃亡，沒想到卻慘死街頭，想對女兒訴說的愛再也說不出口。

陳姸霏表示，拍攝爸爸跳樓那場戲時，她看到人碩哥渾身是血躺在地上感到非常衝擊，「因為爸爸對我說的最後一句話是『回來再跟妳說發生什麼事』，但我回來時他已經走了，我再也沒有機會聽他說」。父女情感濃烈卻有距離感，對彼此的情感都是遺憾，引發大家省思珍惜當下。鄭人碩透露從一開始跟陳姸霏見面，就把她當成自己的小孩相處照顧，像爸爸一樣管她，也會問她有沒有交男朋友，父女情從戲外延伸到劇中，直到殺青後二人才比較像朋友在相處。現實中也是父親的他透露，私下跟角色是非常不同類型的父親，覺得自己有肩膀、有愛就說出口，與戲中角色非常不同。

監獄管理員主管曹萬年（鄭人碩飾）與監獄雜役田永強（廖欽亮飾）在獄中實行私刑正義，因無法對司法的審判感到滿足，決定聯合用自己的雙手給予制裁，因性侵案件入獄的錢志揚（張書偉飾）、穆亞彥（夏騰宏飾）陸續遭到殺害，梁炎東（周渝民 飾）也遭襲擊差點慘遭勒斃。周渝民透露莊絢維導演希望看到演員發揮更多的表演可能性，因此拍攝時都不急著喊「卡」，即使是襲擊勒脖戲時，飾演共犯的鄭人碩查看勒脖後卻遲遲等不到導演喊卡，又不能破哏自己加戲，只好默默離開畫面。鄭人碩笑著表示因為跟莊絢維導演合作過算熟識，所以熟悉導演的工作習慣，知道導演不喊卡的時候想要什麼，同時也分享首次與周渝民合作，稱讚他對表演有一定的堅持，期望之後再有合作機會戲份可以多一點，可千萬不要一下子就領便當。

《逆局-闇夜將至》上週精彩劇情夏騰宏飾演的穆亞彥遭人暗殺以鋼筆刺入太陽穴立即身亡，但因兇器鋼筆上帶有梁炎東（周渝民飾）指紋而遭警方譚崇輝隊長（李銘順 飾）、任非（朱軒洋 飾）質詢問訊，任非覺得遭梁炎東背叛而惱怒，雙方爆發激烈衝突。本週監獄多起殺人案件真兇終於落網，而孕婦連環分屍案嫌疑犯張逸帆（曾珮瑜 飾）仍在逃亡中，過去曾流產而太想要有孩子的她，混入醫院內找尋自己的小孩，與警方譚隊及前夫蘇中恆（溫昇豪飾）三方對峙，過程中有人扣下了板機，警方能否將張逸帆緝拿到案？曹萬年慘死街頭後，穆雪松（吳興國 飾）收到一則「養在籠裡那條狗。不會再叫了」的冷血訊息，穆雪松的真實身份引人疑竇。《逆局》每週五20：00於愛奇藝國際站獨家首播，全球191個國家地區同步上線， VIP搶先看2集，緯來電影台每週六21：00播出。