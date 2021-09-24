美國阿拉斯加州規模6.3地震 未發布海嘯警報 21:212021/09/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿拉斯加州發生規模6.3地震，未發布海嘯警報。圖為阿拉斯加。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）指出，阿拉斯加州阿達克（Adak）今天發生規模6.3地震，地震震源深度為50公里。 美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，這次地震後未發布海嘯警報。 香港中聯辦發言人：美國企圖搞亂香港 鐵證如山無可辯駁 阿富汗後專注北京挑戰 美國秋天公布新印太戰略 #海嘯警報 #地震 #美國 #6.3 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李澤楷旗下富衛申請美國上市 李嘉誠基金會認購最多3億美元 11:402021/09/24 財經 換取日本開綠燈 猶如開放美國萊豬翻版！前農委會主委憂搶進CPTPP 核食登台恐成頭期款 04:102021/09/24 焦點要聞 《日股》景氣復甦族群帶頭衝 日股大反彈 12:522021/09/24 財經 拜登、馬克洪熱線 相約10月底會面 04:102021/09/24 話題觀察 陸外交部發布「美國支持反中亂港勢力事實清單」 10:402021/09/24 兩岸 提高培養品質 陸清華大學校長：要控制文科規模 19:402021/09/24 兩岸 《國際經濟》抗衡科技巨頭 傳歐美將聯手出擊 12:012021/09/24 財經 晶片荒 汽車業估損失2,100億美元 04:102021/09/24 全球財經 誰該打第3劑疫苗？美CDC提建議 10:212021/09/24 國際 供應鏈惡化 美國迎最慘烈時刻 專家斷言下場 21:032021/09/24 財經 列美國干預港事務清單 駐港公署：對外部勢力敲響「警世鐘」 12:402021/09/24 兩岸 國際熱門新聞 澳日加挺台加入CPTPP 外媒曝：這國是關鍵 - 國際 陸駐瑞典戰狼大使打包回國 桂從友被批沒有外交手腕 - 國際 - 中央社 影》恐怖畫面曝光 印警持槍射擊抗議者 攝影師還公然「鞭屍」 - 國際 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 「我們被魚擊中了！」 美潛艦與大魚的傳奇對決 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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