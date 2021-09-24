美國地質調查所（USGS）指出，阿拉斯加州阿達克（Adak）今天發生規模6.3地震，地震震源深度為50公里。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，這次地震後未發布海嘯警報。

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