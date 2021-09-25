根據「全球金融中心指數」公布的最新排名，紐約毫無意外維持龍頭地位，其次是英國倫敦，於此同時，中國境內各城市的排名都退步。

路透社報導，全球金融中心指數（GFCI）由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院共同發布。

英國在去年12月完成脫歐後，無法准入歐盟的金融市場，最新排名對於倫敦而言尤其可說是鬆了一口氣。

全球金融中心指數發表聲明說：「儘管過去18個月期間的劇變，紐約與倫敦相對強勢的表現顯示，這兩個城市的金融服務業仍設法維持他們的實力。」

亞太地區的香港及新加坡在總體排名分居第3和第4，不過評比積分都減少25分。

Z/Yen Group執行董事長梅奈里（Michael Mainelli）

說：「我們在第30期GFCI結果發現兩個現象，首先是歷經2020年的動盪後，對北美及西歐經濟復甦的信心，還有就是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐之際，亞太各金融中心在迅速崛起且經濟穩定後，維持平穩。」

他說：「競爭依然激烈，除了排名分居第1與第2的金融中心之外，在滿分1000的評比積分中，排名第3至第8的金融中心差距僅5分。」

至於金融科技中心的排名，紐約與上海仍分居第1及第2，由於英國把有利於金融科技的政策置於優先，倫敦提升兩個名次至第3。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1100924