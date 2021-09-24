潮州鎮又見打卡新亮點「泗林衛生室」，它是由一群在地熱血青農改造閒置20年舊衛生室而成的可可產業行銷據點，以結合原屋保健衛生的概念，展示一系列創意可可加工品，盼藉此凸顯可可的不同樣貌，同時也扭轉可可農的行銷困境。

屏東縣植萃文化發展協會將閒置20年的舊衛生室打造成「泗林衛生室」，成為在地遊客中心及推廣可可產業的行銷據點。（謝佳潾攝）

屏東縣植萃文化發展協會將閒置20年的舊衛生室打造成「泗林衛生室」，成為在地遊客中心及推廣可可產業的行銷據點。（謝佳潾攝）

近年屏東大力發展可可產業，在檳榔轉作的政策下，可可園更是如雨後春筍般冒出，但對農友而言，最頭痛的銷售難題仍一直未解，對此，屏東縣植萃文化發展協會因多位會員從事可可產業而非常有感，多年來一直尋求解決之道，而今終於捎來好訊息。

屏東縣植萃文化發展協會將閒置20年的舊衛生室打造成「泗林衛生室」，成為在地遊客中心及推廣可可產業的行銷據點。（謝佳潾攝）

屏東縣植萃文化發展協會藉由水保局「青年回鄉築夢計畫」、活化閒置20年的舊泗林衛生室，將它重新打造成推廣可可產業的在地據點，同時也作為特色伴手禮販售處與旅遊諮詢服務站，盼能藉此串聯周邊景點、小黃公車、P-bike站與社區業者，一同宣傳在地人文、產業的藝文聚落。

協會理事長洪誼靜說，潮州鎮泗林里有許多人種植可可，泗林社區更堪稱是個小可可村，除位在里中心外，更是鄰近知名景點綠色隧道、林後四林平地森林園區，可惜遊客不熟悉地理位置，往往錯過一窺可可村的機會，因此盼藉由「泗林衛生室」的據點成立，把遊客慢慢帶進來。

她說，泗林社區近年來面臨人口老化與外移問題，也造成社區內的閒置空間變多，進而衍生社區環境與安全死角的疑慮，再加上今年受疫情影響，可可業者的收益大受影響，因此「泗林衛生室」的成立為地方帶來很大的期待，期盼在提供吃的、玩的、問的等一應俱全的服務下，抓住可可商機。

她強調，「泗林衛生室」也是共好合作基地的展示計畫研發，店內不僅有販售屏東可可產業相關商品，也有教具箱與可可體驗活動，同時還設有屏東農村好物專區，未來期盼以「泗林衛生室」作為在地品牌形象。

參與其中的在地青年黃宥蓁說，很高興能夠為家鄉服務，期盼未來能有更多青年一起加入，為自己與家鄉好好打拚一番。