校園奇幻劇《超感應學園》劇情進入最後階段，本周姜濤將告白劉奕兒，回憶拍攝當天，姜濤不諱言拍攝當下是自己最胖的時候，也是他最想重拍的一場戲，「來台拍戲隔離期間，每天最好玩的事情就是叫外賣，一直叫一直吃，就一發不可收拾，體重也因此飆升8公斤！記得那時候跟奕兒還沒有很熟，就要很深情的跟她說『我喜歡妳』，真的很尷尬。」

蔡凡熙劇中發現自己喜歡上劉奕兒，失去的記憶被歸還，讓他痛心不已，另一方面，姜濤也決定鼓起勇氣向劉奕兒告白。談起與劉奕兒合作感想，姜濤形容對方相當豪爽，「不做作、很好笑，也很照顧人！」

姜濤（左）與劉奕兒。八大提供

姜濤並分享殺青的最後兩天，因自身行程趕又沒對到戲，不能見面的兩人一直傳簡訊，「搞笑的是，我們聊到一半，語音訊息突然變成男生的聲音說『不好意思，來台灣沒有好好招呼我』，剛開始聽到時候我還嚇到，想說『是誰啊！』後來知道是奕兒的爸爸後，也讓我覺得她們家人都好熱情。」

蔡凡熙在劇中「記憶被刻意短暫刪除」，他也分享私下發生過的糗事，每當想起該件事，都希望自己能選擇性失憶。他笑說：「高中有一次在捷運上，沒發現自己褲子破掉，路程中對面有別的學校的女生一直看我，然後一直笑，我還自以為是在看我帥，結果回家看到褲子破掉，我直接崩潰。」