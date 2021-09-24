香港26歲女星程美段（Kiwi）是中菲混血兒，擁有天使臉孔與魔鬼身材，經常在社群網站大曬養眼福利照，然而她近日出席新片《#PTGF出租女友》首映，更是為搏版面不擇手段， 一身透視薄紗裝大曬胸前兩片胸貼，尺度豪放讓網友看傻，更忍不住脫口質疑她的胸部真假。

身材姣好的程美段，2017年憑著在動漫節一身爆乳兔女郎的打扮，於網路上走紅，後來因演藝工作大幅減少，為了生計斜槓保險業，但她也強調自己並非轉行，只是先把主力放在保險工作，這樣路才能走得長遠。

程美段透視裝大膽露胸貼。(取自gine.l IG)

久未公開現身的程美段，果然一出手就是不一樣，她近日為參與新片《#PTGF出租女友》宣傳，更特地穿著一襲「有穿跟沒穿」般的極盡性感透視裝現身，只貼胸貼的胸前春光一覽無遺，引爆香港網友熱烈討論。

然而程美段也因此再次捲入整形疑雲，慘遭網友質疑胸部真假，「胸型好假」、「違反牛津定律，假的很」、「百分之百假的」、「老好多，好像變另一個人」。其實程美段過去多次否認整容，坦言她不介意為了愛美醫美微調，但害怕風險太大，因此不敢動手術。