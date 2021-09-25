中國當局今天再度出手打擊加密貨幣活動，人民銀行強調將嚴加取締，並禁止海外交易所提供中國投資人服務。市值最大加密貨幣比特幣的價格今天應聲重挫，跌幅一度達到6%。
人行今天就「關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」做出說明，強調比特幣、以太幣和泰達幣等虛擬貨幣非法定貨幣，提供相關服務全屬非法行為，將嚴加取締。
說明指明禁止金融機構、付款企業和網路公司協助加密貨幣交易，並將加強監控這類活動帶來的風險。
法新社報導，比特幣價格在消息傳出前已走軟，稍晚跌幅收斂至5.5%，報4萬2256美元。
路透社報導，市值第二大加密貨幣以太幣價格則一度挫低逾8%；較小對手瑞波幣的價格也下滑達7%。
加密貨幣經紀商Enigma Securities研究部主任愛德華茲（Joseph Edwards）指出：「加密貨幣市場整體處於極度脆弱狀態，反映在這類下跌走勢。在中國，加密貨幣普遍持續存在於法律灰色地帶。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1100924
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