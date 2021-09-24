近期已在大陸舉辦多屆的中國航展即將在珠海開幕，其中最讓大陸引以為傲的殲-20戰機與運-20大型運輸機都將參展，受到外界高度關注的殲-16D電子戰機與無偵-7無人機將首次在航展亮相。此外，大型空中預警機空警-500與轟-6K進行靜態展示，中共空軍「八一」與「藍天」2支飛行表演隊將有精彩飛行表演。

據《央視網》報導，第13屆中國航展開幕在即，中共空軍24日公佈了參加第13屆中國航展陣容。中共空軍新聞發言人申進科表示，作為中國航展主辦單位之一，將在航展期間以飛行展示、飛行表演和靜態展示等不同方式，集中展現空軍新型戰機和一批現役主戰裝備。

以殲-16戰機為平台、大陸自主研製的新型電子戰機殲-16D，最近也多次參加了侵擾台灣西南空域的巡航編隊，本次則是首次參加珠海航展公開亮相。（圖／央視）

《央視》新聞報導說，首次參展的無偵-7是大陸自行研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。另一款首次參展的殲-16D則是以殲-16戰機為平台自主研製的新型電子戰機，具「偵、攻、防一體」的綜合作戰能力。據中共空軍新聞發言人申進科指出，殲-16D投入實戰化訓練，進一步提高空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

報導表示，殲-20是大陸國產新一代隱形戰機，自2011年成功首飛後的每一次發展變化都牽引著公眾的視線。近年來，殲-20從研發、試訓到列裝作戰部隊形成戰鬥力，再到實戰實訓、展翅海空，見證了中國航空工業和空軍戰鬥力的飛速發展。

另外，將在本屆航展上進行飛行展示的教-10飛機，是大陸自主研製的新一代高級教練機，2019年在「十一」國慶閱兵中首次亮相。

而在航展上同場獻技的「八一」和「紅鷹」兩支飛行表演隊，目前正在珠海進行飛行訓練。本屆航展上，八一飛行表演隊將有6架殲-10飛機獻技，這是八一飛行表演隊列裝殲-10以來第6次在中國航展表演。中共空軍航空大學紅鷹飛行表演隊教-8飛機演出則是該表演隊第2次參加中國航展。

中共空軍發言人申進科說，本屆航展集中展現空軍推進戰略轉型、邁向世界一流的新成就，展現大國空軍的價值追求、建設理念和歷史傳承，讓人民群眾對人民空軍有信心，讓空軍官兵對自己有信心。