電動車產業發展重要原物料之一稀土，成為各國相爭的關鍵資源，大陸身為全球最大的稀土供應國，這導致陸美貿易戰之際，北京當局若採用稀土戰將導致美國科技產業面臨困境，但隨著拜登政府加強對大陸的防範，歐洲許多美國盟友也開始對過度依賴大陸進口的產品開始調整策略，並與美國一樣找上澳洲合作，大陸則是加強在稀土產業的掌握能力。

稀土可以用於從智慧手機到電動汽車等多種產品的製造，稀土供應問題也成為陸美競爭的關注焦點之一，拜登政府8月召開電動車峰會，要求2030年前美國電動車必須占新車銷量5成，包括通用汽車、福特汽車轉型，以及電動車大廠特斯拉製造電池都需要稀土當作原料。

從數據來看，美國從大陸進口超過80%的稀土，大陸掌握全球3分之2的稀土，以及85％精煉能力，北京當局對於新能源車政策，則是新能源車要在2025年新車銷售占比要達20%。

據外國財經媒體報導，澳洲礦商Arafura Resource財務長Peter Sherrington表示，歐洲製造商正與他們接觸，並直接提供車廠原料，預計年底前完成，該公司目前正在澳洲北領地開發價值10億澳幣(約200億元新台幣) 的諾蘭項目（Nolans project），預計能滿足全球對於電動車稀土磁鐵10%需求。

美國國防部去年與澳洲稀土開發商Lynas Corp在德州建立加工設施，協助美國在本土建立稀土供應鏈，甚至今年拜登政府要求美國商務部調查供應鏈強化的報告，稀土的供應就是其中之一。

歐洲原料聯盟（European Raw Materials Alliance）執行長Bernd Schaefer表示，其實過去大家就有意識到這種依賴關係，但礙於價格因素，但卻不以為意，但這種想法正在轉變。

歐洲是目前全球最重要的電動車市場之一，歐洲也打算更積極建立稀土供應鏈，歐盟去年成立歐洲原料聯盟，就是要確保供應鏈安全，目前在稀土領域，該聯盟已經確定14項計畫，投資約為17億歐元（約561億元新台幣）。

不過，大陸稀土市場也出現變化，五礦稀土周四 (23 日) 晚間指稱，母公司五礦集團與中國鋁業集團、贛州市人民政府等正在籌畫相關稀土資產的戰略性重組，據《新浪網》報導，以上2大集團均為國務院國資委100%控股，同為大陸6大稀土集團，贛州則是大陸南方稀土重要開發地，贛州市人民政府持有同為6大稀土集團「南方稀土」約94%的股權，如今強強聯手，資源若順利整合，預料將成為「稀土航母」，南北資源融合下，3家資源總量達43%。

由於過去大陸稀土開採資源與精煉混亂，北京當局主導下，讓大陸稀土產業整合，加上大陸加強環保政策，如今大陸反而成為稀土淨進口國，打算利用集團整併重新調配資源，讓大陸稀土產業更具競爭力。