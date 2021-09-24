對於網友翁達瑞=陳時奮的質疑與指控，翁本人回答「不告訴你」(圖／翁達瑞臉書)

過往有人質疑陳時奮英文，有粉專跳出來幫忙說話，翁達瑞竟出面感謝，粉專也回「敢挑你英文的路人可以繼續」。(圖／翻攝自臉書)

民眾黨立委高虹安因唱塔綠班之歌，成為當前話題人物，自稱在美國多所大學任教的挺綠網紅「翁達瑞」攻擊高虹安學歷卻遭打臉，反讓自己身分成為焦點。事實上，彭文正早在去年就曾爆料，翁達瑞真實身分是台籍教授陳時奮，網友追查發現，陳時奮還曾在廣州教書，直呼事情不單純，「塔綠班太離譜了」。

彭文正在去年5月時，就因總統蔡英文的論文門事件，跟翁達瑞槓上，當時彭文正指出翁達瑞本尊是台籍教授陳時奮，痛批翁根本是躲在鍵盤後面的影武者。

如今翁達瑞槓上高虹安，不少鄉民也翻出彭文正去年的起底影片，循線追查後發現不少疑點，包括陳時奮的學經歷與翁達瑞的自介高度重疊，且明明自稱在美國教書，作息時間卻完全與台灣時區一致，更有人發現陳時奮還是廣州暨南大學的教授，有律師指控，翁達瑞這個名字，就是當年陳時奮赴美教書不順利，北漂到加拿大安大略(Ontario)後所取的假名。

對此鄉民也分為兩派，有人認為陳時奮就是翁達瑞，但另一派則認為翁達瑞只是一個綠營網軍創造出來的假身分，性質類似於過往的綠營側翼粉專《台北惡棍》，偽裝成在法拉盛的上流人士，握有許多機密內幕，結果本尊竟是一名前科累累的30多歲無業男子。

而對於彭文正的指控，據了解陳時奮本人予以否認，「翁達瑞」則是未正面回應，要求對方先提出證據，面對網友詢問更是一律回答「不告訴你」。

翁達瑞日前PO文質疑高虹安學歷，更稱高被指導教授「放生」，如今卻遭指導教授本人打臉，不少網友包括民眾黨發言人楊寶楨也到翁臉書轉貼指導教授聲明，卻被翁達瑞刪除，氣得民眾黨團要求翁達瑞出來面對，不要躲在網路後面。