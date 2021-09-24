文化部文化資產局 陳濟民局長(左起)、教育部師資培育及藝術教育司 劉家楨專門委員、雲林縣長 張麗善、西螺新興閣掌中劇團 鍾任樑、文化部政務次長 蕭宗煌、雲林縣政府文化觀光處 陳璧君處長、文化部藝術發展司 吳宜璇副司長 。（雲林縣政府提供）

「布袋戲大師」鍾任壁紀錄片《掌中傳啟》首映記者會，於24日上午10點舉行。雲林縣長張麗善、文化部政務次長蕭宗煌及教育部各單位長官均到場與會，欣賞鍾任壁大師辭世前所留下的珍貴紀錄片。同時也頒發總統「褒揚令」、「教育部二等教育專業獎章」、「雲林縣政府表揚狀」等，表彰鍾任壁大師對布袋戲文化的努力與貢獻，感念他「低調為人，高調傳藝」的精神。

布袋戲自中國大陸傳自台灣超過百年，也發展出台灣獨特的布袋戲文化，從金光戲、電視布袋戲遍布全台至跨足世界，傳統與創新持續吸引各界目光。雲林國際偶戲節自1999年舉辦至今第19屆，鍾任壁大師亦是催生者之一，是國內老牌的藝術節慶活動，自2019年開始創新與改變，除了邀請三金設計師顏伯駿操刀主視覺，帶來耳目一新的感受，也在活動上擴大辦理開幕音樂會、閉幕頒獎典禮等，讓布袋戲能夠永續傳承。本次紀錄片將在10月1日起舉行的2021雲林國際偶戲節「武林天下」—偶戲國際影展播映，向大師致敬，提供戲迷及觀眾瞭解一代大師對布袋戲的努力與貢獻，明年也將邁向第20屆，未來布袋戲傳習中心落成，也持續讓布袋戲傳藝下一個百年。

縣長張麗善表示，「世紀人，甲子藝，卅年傳承，滿腔熱忱，一心執念」為大師人生的註解，其一生致力藝術教育傳承工作，親身指導布袋戲技藝的學校不計其數，他將傳統藝術落實在學校教育傳承中，使式微的傳統藝術能銜接一貫，研進有序。他一生獲獎無數，於布袋戲文化傳承推廣，功不可沒。雖然大師於近日辭世，但我們依然感念他作為布袋戲一代宗師，將偶戲文化推廣到國際，讓世界看到台灣的傳統藝術文化之美。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，鍾任壁大師可說是一生都為布袋戲而努力，並親自主演及進行教學，保存並發揚細膩、精純的掌中藝術。2018年與縣府一起至日本「飯田偶戲節」演出，全程以日語與觀眾互動，精采演出獲得日本觀眾迴響。1986年開始，鍾任壁大師走入校園義務演出，致力藝術教育傳承工作，親身指導布袋戲技藝的學校不計其數，他將傳統藝術的「美感教育」、「技藝傳承」、「戲劇創新」落實在學校教育傳承中，使式微的傳統藝術能銜接一貫，研進有序。

雲林縣政府表示，從去年開始為大師拍攝紀錄片，詳細紀載大師的精彩一生。鍾任壁大師出生於西螺布袋戲世家，為潮調布袋戲的第五代傳人，逾一甲子的演藝生涯豐富精彩，民國87年力促雲林縣舉辦大型國際偶戲節籌備事宜，民國88年見證第一屆雲林國際偶戲節的誕生，可說是催生雲林國際偶戲節幕後的重要推手。雲林作為布袋戲的發源地，以發揚布袋戲文化為己任，每年都會舉辦的雲林國際偶戲節，今年也將在10月1日於雲林舉行2021雲林國際偶戲節「武林天下」，讓大師一生致力傳承布袋戲的精神延續下去，讓布袋戲繼續在台灣深耕，在國際發光。

2021雲林國際偶戲節從10月1日起至10月31日止，實體活動於雲林布袋戲館館內外及北港家湖表演廳，包含(青年)金掌獎競賽、金掌獎頒獎典禮、布袋戲周末劇場、武林天下．誰與為偶展、陳明山大師戲棚展示等，線上活動不同視聽平台，包含PODCAST、FRIDAY、YOUTUBE、FB粉絲專頁等，活動節目：(青年)金掌獎競賽YouTube直播、布袋戲PODCAST、偶戲國際影展等在Friday影音平台展出。今年以武林天下為主題，除了邀請各路英雄好手與民眾一同相約雲端高手過招，更與諸多在地廠商與布袋戲產業龍頭，包含：霹靂國際多媒體股份有限公司、金光多媒體國際有限公司、旭然國際股份有限公司、臺虎精釀、虎尾釀等，共同打造偶戲好禮包，為2021雲林國際偶戲節留下武林的獨家記憶。