疫情趨緩，北市連續14天無本土不明感染，北市教育局24日宣布，25日起放寬動物園、天文館、兒童新樂園等場館增加進場人數，放寬容留人數。

教育局指出，動物園、天文館、兒童新樂園仍維持預約制，動物園新增每日600名額現場報名入園，9月25日起動物園開放大門廣場場地、新光特展館國際會議廳租借，但申請單位須依防疫規定辦理。

教育局說，兒童新樂園現場開放人數由600人增加為1600人，10月1日起開放室內遊戲區「寶貝叢林歷險館」營運，採現場預約，場次減半，調降並管制每場次50人入場； 室內展場「大昆蟲展」也同日開放營運，容留人數管制上限80人，遊客互動或觸控設施，每次使用前後清消。

教育局表示，天文館則取消上下午時段，改成全日不分時段預約1000人，每日現場100位名額報名入館。青少年發展處恢復運動場館30人團體預約作業，9樓攀岩場容留人數放寬為30人，放寬各樓層場館容留人數，1樓戶外廣場35人、1樓大廳50人、5樓流行廣場80人、8樓綜合教室6人。

教育局說明，市立圖書館的容留人數由40％提升至60％，館內席位維持降載至50％，惟單一樓層座位數不超過80席。

教育局提醒，管制放寬是以嚴謹防疫為前提，請大家進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，未來將持續觀察疫情態勢，逐步放寬管制。