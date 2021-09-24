高鐵今天(24日)驚傳收到炸彈威脅的恐嚇郵件，不明人士揚言要放炸彈，但未提及時間與地點，對此高鐵官方證實確有此事，已報警處理。
高鐵表示，今天下午公司內部收到一封主旨為「炸彈預警」之電子郵件，隨即依照內部作業程序處理，在第一時間就已報警，並通知相關單位預防。
對此鐵路警察局證實，已接獲高鐵公司行控中心的通知，但由於該訊息沒有明確地點、時間和站名，鐵警局已通報各分局查證中，另增派機動警力，在高鐵沿線加強巡邏、警戒，呼籲旅客不需驚慌，現正全面過濾、調查中。
高鐵今天(24日)驚傳收到炸彈威脅的恐嚇郵件，不明人士揚言要放炸彈，但未提及時間與地點，對此高鐵官方證實確有此事，已報警處理。
高鐵表示，今天下午公司內部收到一封主旨為「炸彈預警」之電子郵件，隨即依照內部作業程序處理，在第一時間就已報警，並通知相關單位預防。
對此鐵路警察局證實，已接獲高鐵公司行控中心的通知，但由於該訊息沒有明確地點、時間和站名，鐵警局已通報各分局查證中，另增派機動警力，在高鐵沿線加強巡邏、警戒，呼籲旅客不需驚慌，現正全面過濾、調查中。
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