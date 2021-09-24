黑點CP再度合作。（GagaOOLala提供）

李晉廷（左）與李宇劭組男男CP。（GagaOOLala提供）

李得中有不少床戲。（GagaOOLala提供）

《無邪》以宮廟文化為背景。（GagaOOLala提供）

腐劇《無邪》前導片衝破88萬次觀看，影集版將於周五（24日）上線首播，導演除了強調台灣本土宮廟元素，更藉主角的雙重人格添加更多衝突與高潮，拍出BL台腐火辣唯美新高度。

雙主演張得中、蟻大點劇中有吻戲，也上演男男共浴與台客滾床，「全脫了以後，我們自己看到就有感覺了」。另一組CP是演過《火神的眼淚》男星李宇劭及科班演員李晉廷，直白說「我們之後玩道具更刺激」，雙主演昨直播時，隔空接吻甜蜜灑糖卻被觀眾笑說像「人魚戀」。

資深腐女導演謝羽筑去年9月為了募資，先拍攝《無邪》10分鐘的短版前導片，除了在 GagaOOLala影音平台點擊爆衝，也在「夏花藝術」YouTube頻道有高達88萬次觀看的好成績。

經過1年的等待，《無邪》影集版將首播，劇情講述傳統大男人主義的直男吳鉦(張得中飾)遇見了有雙重人格的鄭予時／Noah(蟻大點飾)之後，突破世俗的制約，由直轉彎的求愛過程。

挾帶著腐女主場優勢的導演謝羽筑，抓準腐劇觀眾口味與想像，將日常腦補的畫面化為現實，這部台灣元素濃厚、以雙重人格為主題，結合在地宮廟、同性愛情、親情與友情等風聲水起的原創耽美劇未播出，已在腐劇社團引起一片討論。

在《無邪》中飾演雙重人格角色鄭予時／Noah的新人蟻大點，在此之前拍過許多廣告，也經常參與音樂錄影帶、學生製片、網路劇和電影短片演出，面對鏡頭駕輕就熟，有助他在劇中輕鬆分飾兩角。

和蟻大點配對的則是長相神似本土劇一哥、受封「小王識賢」的張得中，出身模特兒的他身材壯碩有料，曾擔任吳慷仁、吳克群的替身。和網紅炭粉合作推出的「BL惡整系列」影片受好評，也因錄節目與蟻大點組成「黑點CP」，敲響腐女雷達。

曾在夯劇《火神的眼淚》飾演打火英雄李宇劭，在《無邪》劇中飾演吳鉦的合夥人，2人一起經營著撞球間，擁有黝黑皮膚且輪廓分明的他，一穿上花襯衫、戴上金項鍊，再操著一口流利台語，充滿濃濃台客味，與傳統觀念中對同志陰柔的刻板印象有極大反差。

畢業於政大廣電系的李晉廷，參與過不少廣告、學生畢製，累積不少作品，也培養出演技，私下喜歡可愛小動物的他，在《無邪》飾演壓抑小受余尚恩，小狗般無辜眼神，會讓觀眾想將他摟進懷裡，好好寵溺一番。

4個大男生尺度開關被打開後，話題無極限，「NG王」李宇劭感恩說這幾天的拍攝「磨出了很多演戲的技巧」，張得中鬧說「鐵杵磨成繡花針嗎？」李宇劭自豪：「我可是越磨越大，越磨越精。」一旁的蟻大點跟李晉廷面對老公們的比拼非但不害臊，還笑得合不隴嘴。《無邪》每周五更新。