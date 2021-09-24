彰化縣一名4歲男童疑似遭到黑牌邱姓保母虐待，生殖器出現夾、剪傷之外，腳也被熱水燙到已組織壞死，經男童母親23日前往警局報警，同時通報社會處，卻發現保母所使用的為假名，人不知去向。據了解，24日晚間已找到邱女，人現在在溪湖派出所偵訊，訊後將移送地檢署偵辦。

據了解，男童母親於6月間將兒子託給邱姓保母照顧2個月，豈料昨日將他帶回家時，才發現兒子的腳被熱水嚴重燙傷，傷口處的組織已嚴重壞死，不僅如此，兒子的生殖器會陰部也傷痕累累，出現夾、剪的傷口，讓母親憤而前往警局報警，同時通報社會處。

據悉，這名黑牌保母已離婚，以假名在臉書社群，廣發愛孩子的貼文與訊息，吸引不少需要保母的家長聯繫，其收費則為一個月收取5000元，相比一般保母白天照顧收費落在1萬3000元至1萬4000元便宜許多，豈料，「黑牌變黑心」。

彰化縣社會處表示，25歲邱姓保母凌虐幼童被舉報，社工員訪查，發現邱女沒有合格的保母證照，卻在今年6、7、8三個月，前後帶過3個不同家庭的幼兒，已有2起家長被指控虐待向警方提出傷害告訴，第一起是孩子接回家，發現全身多處瘀傷報警，第二起則為4歲男童生殖器被夾傷，之後保母再帶一名小孩，社工經訪談後發現孩子有不明瘀青，邱女則避重就輕表示是家長管教有問題。

社會處表示，初步查獲3名兒少疑似遭受保母不當對待，經社工介入關心，確認兒少身心狀況、提供兒少家屬相關法律資訊，目前3名兒少均返回原生家庭已無安全疑慮。

社會處長陳素真指出，針對保母其隱匿真名，為釐清保母身分及收托情況，多次查核案發地址，並函請警政提供相關資料，8月底查訪到保母，現場告知兒童及少年福利與權益保障法相關法規，不過保母避重就輕，僅表示單純幫忙照顧朋友小孩。因為雙方都沒有簽收的收據，收費部分還在調查。

社會處表示，保母未依期限陳述。後續針對未辦理居家式托育服務登記裁罰新臺幣6千元以上3萬元以下罰鍰。另外，涉及刑法傷害罪，目前已進入司法偵辦，社會處持續陪伴兒少家庭，提供照顧兒少資源與其他適切的服務。