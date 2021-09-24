郭小姐投訴，父親去世後她繼承三芝400坪農地，到場一看竟被當作新北第二公墓使用至今，新北市府沒有給予任何補償，還課徵地價稅，法院在8月判決，指新北殯葬處已侵害地主權益，應支付合理租金給地主；殯葬處回應，早期雖未必有書面記載，已行之有年為既定事實，全案將上訴。

郭小姐透過新北市議員鄭宇恩投訴，父親過世後，她繼承一筆約400坪三芝都計農業區內農地，原打算用來自耕，卻發現農地從日治時期就當作新北第二公墓使用至今，新北市府不僅沒有給予地主任何補償，還向地主課徵地價稅，她多次向殯葬處反映，市府都以其祖先早年已同意捐獻作為公墓使用為由，無法給予地主補償或租金。

郭小姐指出，2018年2月12日她曾在三芝區公所召開「第二公墓無償占用私有土地協調會」，殯葬處卻仍堅持依據83年編印三芝鄉志記載，第二公墓土地為私捐，地主對於土地使用權有疑義，建議循司法途徑解決。

「就像是小蝦米對抗大鯨魚！」郭小姐表示，她耗時5年打官司，身心疲憊。民眾承租新北市有非公用土地，租金是以申報地價乘以年租金率7％計算，無法理解為何殯葬處主張可以無償使用私人土地。

郭小姐說，8月法院判決書指出，她應享有土地所有權的使用、收益及處分權能，但是土地現由市府無償占有設置為公墓，並依新北市公立公墓使用收費標準向民眾收取規費，提供民眾申請埋葬先人使用，已經侵害地主使用權益。法官表示，根據三芝區公所的回函，並無地主同意其土地作為公墓使用的相關資料，故無證據可以佐證三芝鄉誌就此部分的記載為真。

市議員鄭宇恩表示，她去年協助郭小姐提出訴訟，近期判決出爐，認為三芝區第二公墓無償占用私人土地，構成公法上不當得利，依照申報地價年息4％計算10年不當得利租金，殯葬處應給付郭小姐25萬9887元。

殯葬處說明，該筆農地自日治時期就由當地村民合意作為公墓使用，早期雖未必有書面記載，但已行之有年，為既定事實，因此全案將上訴，詳細情況將交由律師處理，另為減免爭議，殯葬處已完成該公墓公告禁葬事宜。

針對地價稅部分，因土地稅法修正，當事人於2014年遭開徵地價稅，殯葬處分別於2016年、2017年協助代繳地價稅，2018年協助其完成免徵收地價稅事宜。