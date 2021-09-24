台中市政府宣布購物節抽現金加碼方案，市議員林德宇24日在議會中指出，抽現金加碼方案的追加預算案已被議會退回，要等10月加開臨時會審查，目前預算程序未通過，市府仍執意推動，同時還在大肆宣傳抽現金，盧市府無視預算法定程序，罔顧議會監督審查及民意。

林德宇強調，振興經濟不能靠運氣，這個現金加碼方案目前還是看不到任何能促進循環消費的機制，這也是追加預算案被議會退回的原因之一，而市府卻不願整合各方建議並修正，仍執意要執行抽現金，甚至持續大肆宣傳。

他指出，購物節的官網及APP都在首頁、介面上放上抽現金加碼方案大幅宣傳廣告，包括市府財政局等局處、公所的臉書粉絲專頁在預算被退回重編後，這兩天仍持續新增宣傳貼文，他質疑，追加預算案根本還沒審過，抽現金的預算從哪裡來？

林德宇痛批，市府根本就是執意要做，完全藐視議會的建議，無視預算程序，一路蠻幹到底，質疑此次追加預算中，用作現金加碼方案的3.35億公款，是屬於補助、捐助、獎勵還是贈與？

經發局長張峯源表示，預算科目上是捐助，會委託台灣銀行將獎金撥給中獎的民眾；主計處說，給個人的獎補助費就是編在獎補助費裡面的「其他補助及捐助」這個用途。

林德宇不滿市府用補捐助的方式發獎金，要拿到獎補助費還要抽獎，等於是用抽獎補助不特定的個人，質疑這樣的預算編列方式有符合規定嗎？3.35億不是一筆小數字，市府應該謹慎地編列使用並說明清楚。