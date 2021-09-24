美國聯準會周四(23日)在FOMC利率決策會議結束後，正式公布縮減購債行動(Taper)可能標準，預期可能在11月開會之際宣布時程，加上目前利率點陣圖面對是否在2022年底升息也罕見打成平手，市場對於貨幣政策調整時間預期大致底定，讓美股當日大漲500點。美股周五(24日)開盤下跌2.51點、以34762.31點開出，隨後翻紅震盪，幣圈則是因為北京當局最新打擊行動，主要加密貨幣價格暴殺。

截至台灣時間24日晚間9點45分，道瓊工業平均指數上漲10.89點或0.031%、暫報34775.71點；標普500指數下跌1.62點或0.036%、暫報4447.36點；那斯達克指數下跌79.96點或0.53%、暫報14972.28點；費城半導體指數下跌20.43點或0.59%、暫報 (3437.02點。

5大科技巨頭股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價跌0.70%、暫報748.34美元；台積電ADR股價跌0.28%、暫報115.86美元；聯電ADR股價漲0.67%、暫報11.95美元。

美國國會在債務上限議題僵持不下，兩黨政策中心 (Bipartisan Policy CenterBPC) 周五指出，若狀況遲遲未獲得解決，美國聯邦機構將在10月15日至11月4日之間開始無法繳出款項，將面臨關門命運。

北京當局宣布，加密貨幣與挖礦活動為非法行動，導致幣圈再度面臨震盪，比特幣目前1顆價格下跌超過5%、暫報41678.6美元；以太幣價格下跌8.4%、暫報2850.39美元。