林口區每年雙十國慶辦理盛大的升旗及健行活動吸引上萬人參加，今年因應防疫改採報名制，林口區公所特拍攝寫實短片，由公所同仁擔綱演出，反映疫情時間，市民遇到的無奈與困境，同時呈現出鄰里間的互相幫助，在疫情時刻齊心戰勝疫情帶來的種種挑戰。

公所同仁張志㨗參與了熱門台劇斯卡羅的演出，本身對於演員這個職業就很有興趣，但因為疫情關係，演出機會受到影響，而前陣子張志㨗參與了熱門台劇斯卡羅的演出，扮演部落勇士。

張志㨗表示在拍攝斯卡羅時，在滿州待了1、2個月的時間，常常要打著赤腳在珊瑚礁或是石地上奔跑，因此腳底板幾乎要一直貼著醫用貼膠帶，有時候為了等一個橋段可能要花上整天的時間等待，但導演曹瑞原及劇組人員都很照顧大家，這些等待都相當值得，他也笑說演員真是一個很辛苦的職業，但做起來很有成就感，而這次拍攝這部影片，他特別有感觸，與片中男主角相似的經歷更能幫助他融入角色。

林口區公所民政課長劉盈良表示，林口健行活動行之有年，每次均能號召萬人在林口街上健走，體會林口這幾年快速的進步及各項重大的市政建設。

新北市議員蔡淑君也表示，林口2017年世大運，她號召許多林口人掛起國旗，以及她年年舉辦升旗典禮，都能將林口人對國家的熱情凝聚在一起，這次有許多鄉親擔心，升旗活動是否會因疫情停辦而不斷詢問。

課長劉盈良表示，自108年起林口健行活動及國慶升旗典禮就因民眾反映開始合辦，而今年因受新冠疫情影響，特別在疫情規範下，升旗典禮採事先報名及人數限制等機制，健行的時間更拉長到數天，希望透過分梯次分散人潮的方式，避免群聚，造成防疫破口。

林口區長藍品畯表示，為了慶祝雙十國慶，林口區將於各主要道路及交流道周遭插掛數百面國旗。10月10日當天也會在林口社區運動公園舉辦升旗典禮，另外雖然因應疫情，健行活動改為線上辦理，邀請民眾於指定地點拍下照片上傳公所臉書，這次準備的獎品也非常豐富，包含IPHONE手機、高額武藏野及養心殿禮卷、藍芽耳機，詳細活動資訊請上林口區公所粉絲專頁查詢。