許富凱為新潮流歌舞情境劇《孟婆客棧》日前到《娛樂超skr》節目造勢，製作單位設局故意整他，讓他驚喜連連。

主持人小路及阿甘當天串通讓開場錄得不順利，一下子麥克風沒開，一下子畫面顏色失真，讓攝影師翻白眼，旁人都捏把冷汗，許富凱還暖心安慰旁人說沒關係。讓大家爆笑的是，當工作人員遞上板子要他對白，他竟然沒發現板子上寫「恭喜你被整了」，超萌模樣讓大家笑慘。

許富凱生日當天收到翻糖蛋糕，相當感動。民視提供

他生日當天，製作單位特別送上他奪金曲獎的翻糖蛋糕，讓許富凱大喊這太skr了。他許下生日願望，希望疫情趕快平穩，大家恢復正常生活，因為這2年受疫情影響，很多事沒辦法做。

許富凱收到生日驚喜。民視提供

他不久前獲台語男歌手獎，表示得獎的隔幾天到民視錄影或到其他地方工作，每個人都跟他說「聽到你的名字就哭了」，讓他感動直說，都是大家的陪伴，他才能領到這個獎。不過激情過後，他說自己只是「一夜歌王」，隔天還是恢復正常生活。

許富凱表示，接下來除了有演唱會的計劃，他也喜歡且期待新戲《孟婆客棧》將播出，感謝唐美雲邀約，讓他一拍戲就愛上演員身分。他說這部《孟婆客棧》寓教於樂，也適合各年齡層觀看，雖然劇名聽起來黑暗，但演員群跟劇情都很有喜感，會讓大家看了又哭又笑。