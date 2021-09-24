斯洛伐克今天宣布捐贈16萬劑阿斯特捷利康（AstraZenecaAZ）疫苗給台灣，將於25日啟運。這個數量是斯國在7月中所宣布捐贈劑量的16倍。

斯洛伐克經濟部副部長加雷克（K. Galek）今天發表上述聲明時，感謝衛生部及外交部在捐贈疫苗上通力合作，「透過齊心協力，我們比原本計畫增加數倍的捐贈數量」。他並說，捐贈這批疫苗將幫助台灣及其人民度過疫情的關鍵時刻。

他說，除了AZ疫苗，台灣也會收到斯洛伐克Fibrochem公司贈送的一批手術防護衣。

加雷克在聲明中提到，台灣在去年疫情期間捐贈70萬片口罩給斯洛伐克，他很高興斯洛伐克能以捐贈疫苗的方式回報台灣，在台灣急需疫苗時伸出援手。

這篇聲明附有一張照片，顯示加雷克與台灣駐斯洛伐克代表李南陽面帶微笑地握手。

斯洛伐克是4個捐贈疫苗幫助台灣抗疫的歐洲聯盟會員國之一，另外3國是立陶宛、捷克和波蘭。