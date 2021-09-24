斯洛伐克今天宣布捐贈16萬劑阿斯特捷利康（AstraZenecaAZ）疫苗給台灣，將於25日啟運。這個數量是斯國在7月中所宣布捐贈劑量的16倍。
斯洛伐克經濟部副部長加雷克（K. Galek）今天發表上述聲明時，感謝衛生部及外交部在捐贈疫苗上通力合作，「透過齊心協力，我們比原本計畫增加數倍的捐贈數量」。他並說，捐贈這批疫苗將幫助台灣及其人民度過疫情的關鍵時刻。
他說，除了AZ疫苗，台灣也會收到斯洛伐克Fibrochem公司贈送的一批手術防護衣。
加雷克在聲明中提到，台灣在去年疫情期間捐贈70萬片口罩給斯洛伐克，他很高興斯洛伐克能以捐贈疫苗的方式回報台灣，在台灣急需疫苗時伸出援手。
這篇聲明附有一張照片，顯示加雷克與台灣駐斯洛伐克代表李南陽面帶微笑地握手。
斯洛伐克是4個捐贈疫苗幫助台灣抗疫的歐洲聯盟會員國之一，另外3國是立陶宛、捷克和波蘭。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。