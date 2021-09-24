「半島電視台」（Al Jazeera）24日報導，印度警方在23日的強制驅離行動中，不僅直接對反抗的居民開槍，受雇負責記錄官方行動的攝影師，竟還在一名男性中槍倒地並失去反應後，上前繼續激烈地拳打腳踢。相關影片在社群媒體上遭到瘋傳，並引發軒然大波。

根據報導，這起事件發生於印度東北部阿薩姆省（Assam）達朗縣（Darrang）的一處村莊。從影片中可以看見，警方持槍械和棍棒驅逐當地居民，途中一名男性持棍棒反擊，並在追逐警察和攝影師時，遭警方開槍擊中。

這名男性倒地後，先被周遭警察以棍棒圍毆，接著先前遭到追逐的攝影師，竟上前對倒地抽蓄、已失去反應的男性，先高高躍起重踩其喉部，接著再用膝蓋和拳頭攻擊，稍後才被警方拉開。

「半島電視台」報導，這名攝影師的身分已被確認為巴尼亞（Bijoy Bania）；印度《西亞薩日報》（The Siasat Daily）則指出，巴尼亞是一名攝影師，被當地政府雇用，負責記錄相關強制驅離行動。

根據《西亞薩日報》，這起強制驅離行動造成至少2名抗議者身亡；達朗警察局長夏瑪（Susanta Biswa Sarma）表示，當地人投擲石塊並攻擊警察，強調警方只是「自我防衛」。不過阿薩姆省警方也宣布，巴尼亞已遭到逮捕。

「半島電視台」指出，這部影片在印度社群媒體上遭到瘋傳，並引發大量民眾不滿，包括阿薩姆省、印度首都新德里（New Delhi）和其他地區，都已出現針對此事的抗議活動。

文章來源：Indian photographer in video stomps on man shot by Assam police
文章來源：Assam: Photographer Bijoy Bania arrested for assaulting protestor
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