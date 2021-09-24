‘Terror Force’ of fascist communal & bigoted Govt. shooting at its own citizens. Also who is the person with camera? Someone from our ‘Great Media’ orgs?



The appeal of these villagers against eviction is pending in the High Court. Couldn’t the Govt wait till court order? pic.twitter.com/XI5N0FSjJd — Ashraful Hussain (@AshrafulMLA) September 23 2021

「半島電視台」（Al Jazeera）24日報導，印度警方在23日的強制驅離行動中，不僅直接對反抗的居民開槍，受雇負責記錄官方行動的攝影師，竟還在一名男性中槍倒地並失去反應後，上前繼續激烈地拳打腳踢。相關影片在社群媒體上遭到瘋傳，並引發軒然大波。

根據報導，這起事件發生於印度東北部阿薩姆省（Assam）達朗縣（Darrang）的一處村莊。從影片中可以看見，警方持槍械和棍棒驅逐當地居民，途中一名男性持棍棒反擊，並在追逐警察和攝影師時，遭警方開槍擊中。

這名男性倒地後，先被周遭警察以棍棒圍毆，接著先前遭到追逐的攝影師，竟上前對倒地抽蓄、已失去反應的男性，先高高躍起重踩其喉部，接著再用膝蓋和拳頭攻擊，稍後才被警方拉開。

「半島電視台」報導，這名攝影師的身分已被確認為巴尼亞（Bijoy Bania）；印度《西亞薩日報》（The Siasat Daily）則指出，巴尼亞是一名攝影師，被當地政府雇用，負責記錄相關強制驅離行動。

根據《西亞薩日報》，這起強制驅離行動造成至少2名抗議者身亡；達朗警察局長夏瑪（Susanta Biswa Sarma）表示，當地人投擲石塊並攻擊警察，強調警方只是「自我防衛」。不過阿薩姆省警方也宣布，巴尼亞已遭到逮捕。

「半島電視台」指出，這部影片在印度社群媒體上遭到瘋傳，並引發大量民眾不滿，包括阿薩姆省、印度首都新德里（New Delhi）和其他地區，都已出現針對此事的抗議活動。