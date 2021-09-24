國民品牌UNIQLO來台將邁入第11年，UNIQLO台灣區董事長兼總經理（CEO）黑瀨友和宣布，台灣旗艦店明曜店升格為全球旗艦店，將於10月8日上午10點全新登場，並首度導入花店UNIQLO FlOWER與世界旗艦店同步。

黑瀨友和表示，5年前到台灣擔任總經理時，就感受到東區明曜店的魅力，因為他來台之前，在UNIQLO日本銀座店擔任店長，東區時尚感、話題性，讓他感受到如銀座般的熟悉感。

亞洲女神徐若瑄擔任UNIQLO最新LifeWear品牌代言人，展現全新品牌形象。(UNIQLO 提供)

雖然東區商圈逐漸轉移，但黑瀨友和認為，台北東區仍有新探索、新玩法，是個有能量變化的商圈；而明曜店升格全球旗艦店，在全新打造品牌形象之際，UNIQLO這次邀請藝人徐若瑄擔任代言人，徐若瑄要以她的熱情，讓民眾感受到疫情後要重啟新生活，對生命產生不同看法，將更有生命力。

UNIQLO TAIPEI全球旗艦店以塑造Renew My Life「新生活更有生命力」為目標，期許打造有溫度感的創新服務，四個樓層總計1065坪，包括與全球流行同步的最齊全商品、全系列與尺寸、全賣場大量運用數位螢幕與互動裝置，提供沈浸式的品牌體驗以及打造世界級生活美學聖地為主要要素。

今年本土疫情升溫，也讓銷售通路產生了變化；黑瀨友和觀察，今年5月來客數明顯下滑，但電商的銷售金額卻大幅上升，過去平均每人來實體店鋪停留的時間為1個小時，疫情期間降為25分鐘，民眾購物針對目的而加速購買流程；黑瀨友和表示，疫情期間也帶動舒適、貼身機能的需求，5、6月居家服飾、內著品項成長超過1成以上。