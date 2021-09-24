大樂透頭獎2.6億1人獨得 獎落台中 22:202021/09/24 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎開出1注獨得。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第110086期今(24)晚開獎。中獎號碼為04、10、39、42、21、30，特別號22。台彩表示，頭獎在台中市北屯區開出，由一人獨得。 實際中獎獎號以台彩公布為準。 首創原民見學勞動合作社 6大泰雅深度遊程即起開放報名 竊價值上萬抽水馬達千元賤賣 南彰化大盜栽了 #台彩 #大樂透頭獎 #獨得 #獎落 #大樂透 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神準靈數占卜5選1 財富豐收指數大公開 16:512021/09/24 運勢 1分鐘讀財經》iPhone 13今開賣 2蘋概大咖好戲在後頭 08:342021/09/24 財經 恒大還有23億債息沒付 外媒：部分債權人心死 12:262021/09/24 財經 台股有大鍋蓋 老手曝這幾檔趕底小心 下一波主流是它 05:212021/09/24 財經 《國際金融》恆大擔憂再起 歐股洩氣 16:162021/09/24 財經 長榮又見499大單 外資大買貨櫃三雄今拉半根漲停 11:252021/09/24 財經 8兆負債嚇死 驚傳北京放手讓恒大倒 股價殺成血海 17:552021/09/24 財經 浩角翔起cosplay麵包超人 大熱天唱跳1分鐘氣喘吁吁 11:172021/09/24 娛樂 社評／恒大有序退場 陸經濟行穩致遠 04:102021/09/24 焦點新聞 10年前抖出「恒大債務爆表」慘挨告 他大嘆：終於平反 19:402021/09/24 財經 《美股掃瞄》對聯準會決議及恆大擔憂緩解 美股三大指數勁揚逾1％ 08:542021/09/24 財經 財經熱門新聞 免抽籤送500元的「好食券」快沒了？ 最新餘額曝光 - 財經 8兆負債嚇死 驚傳北京放手讓恒大倒 股價殺成血海 - 財經 長榮又見499大單 外資大買貨櫃三雄今拉半根漲停 - 財經 恒大債務快炸了 他10年前抖出內幕慘挨告 還血虧百萬美元 - 財經 供應鏈惡化 美國迎最慘烈時刻 專家斷言下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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