全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）今天表示，全球半導體短缺衝擊汽車公司甚鉅，不過這個問題很快就會解決。

法新社報導，馬斯克透過視訊參與在義大利杜林（Turin）舉行的科技週活動時表示，他認為半導體晶片荒只是「短期」問題。

馬斯克告訴新創公司、投資基金和科技創業家等聽眾：「有很多晶片製造廠正在建造中。我認為，我們明年前將有充分能力提供晶片。我確實希望如此，而看起來就是那樣。」（譯者：陳正健）1100924