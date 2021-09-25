馬斯克：全球半導體晶片荒只是「短期」問題 03:432021/09/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）今天表示，全球半導體短缺衝擊汽車公司甚鉅，不過這個問題很快就會解決。 法新社報導，馬斯克透過視訊參與在義大利杜林（Turin）舉行的科技週活動時表示，他認為半導體晶片荒只是「短期」問題。 馬斯克告訴新創公司、投資基金和科技創業家等聽眾：「有很多晶片製造廠正在建造中。我認為，我們明年前將有充分能力提供晶片。我確實希望如此，而看起來就是那樣。」（譯者：陳正健）1100924 梅克爾長年顧問重批：美英澳聯盟對北約堪稱羞辱 國民黨批被動急就章 江指是政治問題 #馬斯克 #問題 #全球半導體 #認為 #晶片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電：產能擴張有助供應鏈穩定 17:072021/09/24 財經 發揚羅慧夫精神 長庚與學界設立全球「羅慧夫人道獎」 10:192021/09/24 生活 晶片業短缺惡化！美嗆引用國防生產法 誰囤貨將曝光 17:252021/09/24 財經 台股有大鍋蓋 老手曝這幾檔趕底小心 下一波主流是它 05:212021/09/24 財經 《半導體》H2旺季動能看升 穎崴放量強彈 13:092021/09/24 財經 《產業》PCB產業升級 TPCA提3建議、促產官學研攜手 10:192021/09/24 財經 國會施壓 美商務部長：必要時對華為將採更多行動 12:352021/09/24 國際 《國際經濟》美商務部長：必須更積極解決晶片荒、必要時收緊華為禁令 11:102021/09/24 財經 1分鐘讀財經》iPhone 13今開賣 2蘋概大咖好戲在後頭 08:342021/09/24 財經 晶片荒持續 惠譽指汽車製造商靠2招因應 14:252021/09/24 國際 《半導體》京鼎H2營運看升 明年更上層樓 11:272021/09/24 財經 國際熱門新聞 孟晚舟未認罪 與美司法部達緩起訴協議 可望獲得釋放返回大陸 - 國際 澳日加挺台加入CPTPP 外媒曝：這國是關鍵 - 國際 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 全球金融中心指數最新排名 紐約穩居龍頭 - 國際 - 中央社 馬斯克：全球半導體晶片荒只是「短期」問題 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。