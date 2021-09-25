台灣高鐵公司今晚證實，接到主旨為「炸彈預警」的電子郵件，已通報警方及相關單位，鐵路警察局也增派警力在高鐵路線及車站加強巡邏。

台灣高鐵未對恐嚇郵件多做說明，只表示依內部作業程序處理，並通報警察及相關單位。據了解，炸彈恐嚇郵件並未提及時間及地點。

台灣高鐵針對人為危及安全的事件，訂有「重大人為危安事件或恐怖攻擊應變計畫」，今天也由營運安全部門通知各單位應變。

台灣高鐵的應變措施包括：營運期間車站月台每半小時巡檢1次、各哨每1小時實施責任區巡檢1次、機動哨每2小時實施站區周邊巡檢1次；車站主管不定時抽查站內承商人員識別證管理情形；加強運務大樓、基地、總機廠承包商與訪客進出人、車、物品登記、管制與檢查。

另外，台灣高鐵各系統維護單位執行沿線設施及設備維護、檢查作業時，加強注意破壞痕跡或周遭不明裝置、物品；執行機房設備維護工作時，加強檢視周邊環境異狀。（編輯：唐聲揚）1100924