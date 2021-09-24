《論文門開箱》

旅美學者翁達瑞22日在臉書質疑民眾黨立委高虹安，稱她有可能是被指導教授「放生」，如今卻遭高虹安指導教授李傑打臉，強調高虹安確實是他的博士生，也對外界質疑高的學歷相當驚訝失望。資深媒體人彭文正質疑，該位旅美學者其中的一個特色，不敢用本名發表，「翁達瑞」是他的筆名，本名叫「陳時奮」；甚至認為他用字粗鄙、內容空洞，不像是一個學者的手筆。

彭文正24日在中天新聞《論文門開箱》節目中透露，這個人有幾個特色，比如，他老是用「翁達瑞」這個名字去投稿，而他的職稱是北美商學院教授，彭文正對此質疑說，自己從沒聽過「北美商學院」，倒是有叫美利堅大學或美國大學。

彭文正認為，他這個人用字粗鄙、內容空洞，覺得不像是一個學者的手筆，所以對他有點好奇，後來起底才發現「翁達瑞」是他的筆名。一般來講，做政論的人，很忌諱不用真名，會讓人感覺不是很願意在檯面上負責。後來他在節目中發現「翁達瑞」的本名叫「陳時奮」。

彭文正指出，「陳時奮」的特色之一是，不敢用本名發表，也曾寫好長的一篇文章反駁他，他說「你沒看金庸、瓊瑤、三毛，人家都用筆名，哪裡有錯？」讓他笑得牙都掉了，寫武俠小說，所以要用俠氣的名字；至於愛情文藝小說，就要用比較浪漫的名字，但「陳時奮」卻是做政論的人。

對於彭文正的指控，據了解陳時奮本人予以否認。另針對彭文正質問如果行得正、坐得端，為何要用筆名寫文章？翁達瑞表示，彭文正提出這個質疑，表示他常識不足或故意借題發揮。並指用筆名寫作是文壇慣例，隨便舉就有一長串的例子。