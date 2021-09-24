由投資大陸的歐洲企業組成的中國歐盟商會日前發表報告呼籲，中國應當放棄更高水準自力更生的戰略，目前大陸推動「雙迴圈」政策偏離了改革開放精神，可能導致外國投資減少或抵制。陸媒《環球時報》則發表社評反擊稱，面對美國壓力時中國不能自廢武功，歐盟商會這種觀點太自私，「真以為能忽悠我們？」

中國歐盟商會在23日發表的報告說，「有令人不安的跡象表明，中國正日益向內轉，這種趨勢使人們對該國未來的增長軌跡產生了相當大的懷疑。」歐盟商會主席伍德克（JoergWuttke）在報告簡報會上還表示，導致這一系列政策的罪魁禍首，是大陸當局對政治控制的渴望和「對波動的恐懼」，這而讓中國面臨「小題大作的風險」。

陸媒《環球時報》則發表社評反擊中國歐盟商會的報告稱，要求中國放棄自力更生的觀點太自私，中國面對美國封鎖不能自廢武功。圖為中國歐盟商會主席伍德克。（圖／新浪網）

《環球時報》發表社評說，這份報告有點「站著說話不腰疼」。可以理解歐盟商會想為歐盟企業爭取更大利益，但這份報告太自私，客觀上的作用是要忽悠中國在面對美國和主要盟友的壓力時自廢武功，將中國的命運交給外部強權處置。

社評指出，美國上屆政府從拿華為等中國高科技公司開刀，中國前沿科學技術的專家學者已經基本被禁止赴美交流，甚至連中國留學生都不能去美敏感院系留學，美國學者來華兼職面臨被控犯罪的風險。這種情況下，中國難道能夠用「服軟」、「不設防」來等待、換取美國的回心轉意嗎？美國已經將中國列為頭號戰略競爭對手，能夠用中國的國家前途來賭華盛頓的「善心」嗎？剛剛被從背後捅了一刀的法國以及它的歐洲夥伴們難道會認為美國的脫鉤戰略只是「逗中國玩」嗎？

評論認為，中國必須追求高水準的自力更生，突破幾個卡脖子的關鍵技術。這不是要擁有維持龐大經濟的所有技術，但必須走到技術前沿上，徹底打破美國對中國實施關鍵技術封鎖的局面。在走到那一步之前，中國決不能停下腳步。

社評最後指出，中國對歐盟並不存在戰略性戒心，儘管雙方有意識形態摩擦，高水準的自力更生即使包含防範的內容，它也不是針對歐洲的。美國可以不顧法國的利益和感受搶走其與澳大利亞的潛艇合同，這樣的野蠻行為歐洲人永遠都不必擔心在中國這裡出現。