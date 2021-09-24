打完8局還握有6分領先的樂天桃猿，在9局下被味全龍嚇出一身冷汗，先是挨吉力吉撈・鞏冠滿貫炮，又差點被黃柏豪敲出壓線三壘打，好在最後豪勁成功守成，以8比6險勝，追上統一獅並列下半季第一。

面對「龍王」王維中，猿隊首局就先馳得點，第2局滿壘時再靠郭永維清壘二壘安打要回領先，只讓王維中投5局失5分退場，退場時龍隊2比5落後，王維中是敗投候選人。

8局打完握有6分領先的猿隊，9局換上蘇俊璋關門，但他在1出局後被朱祥麟敲三壘安打，雖然讓郭天信擊出三壘飛球出局，但又接連投出2個保送形成滿壘，此時猿隊再度換投，但王躍霖一上場就被鞏冠敲出左外野滿貫炮，追到2分差。

之後王躍霖再被張祐銘、劉時豪敲安，猿隊再度換投，換上豪勁面對黃柏豪，他在1好1壞時敲出左外野邊線飛球，第一時間三壘審認定界內，清光壘上2名跑者，但猿隊提出電視輔助判決，改判確認球是界外，最後在滿壘時讓石翔宇擊出投手前滾地球封殺本壘，抓到最後1個出局數。

「又讓棒球之神上了一課。」猿隊總教練曾豪駒賽後說道，「沒到9局結束都要戰戰兢兢的。蘇俊璋受到好壞球影響，王躍霖也沒有把煞車踩住，這是之後需要調整的，好在最後結果是好的，沒有造成傷害。」

猿隊本季打王維中打得特別順手，曾總認為，主要是球員在執行發揮的很好奏效，「賽前打擊教練擬定的策略球員都執行的很好，所以對上王維中就能打得比較得心應手。」猿隊拿下這1勝，加上獅隊落敗，也追上獅隊並列第一，但曾豪駒說：「現在下半季才打20幾場，我覺得還早，還是要一場一場來。」