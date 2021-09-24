全台房市火熱，不僅新成屋大受歡迎，就連尚未完成建造的預售屋，買氣也十分驚人，有女網友近期購入一間台南3房的預售屋，工程款也繳一半了，但突然接到代銷打來的電話，稱有親友也想買一間，然該案已經完銷，希望能夠割愛，並願意為此多付120萬，但她還是拿不定主意；許多網友看了直勸，「這種好聽話一聽就有鬼」、「感覺代銷有抽，你丟到591搞不好賺更多」。

近年來重劃區建案陸續完工，許多購屋族都會去物色自己滿意的物件，無論是新成屋或是預售屋的買氣都非常熱絡，1名女網友在社群平台PTT的home-sale板發文，她台南九分子重劃區購入一間3房的預售屋，該建案已經銷售一空，且工程款也繳了一半。

然而，前幾天原PO突然接到代銷小姐的電話，稱「自己有親戚想買在那，因為XXX跟原PO住同樓層」，且也開出不錯的條件，除了原PO已繳的工程款外，還會再額外支付120萬；儘管條件優渥，但原PO還是躊躇不決，故而詢問網友意見。

貼文曝光後，底下網友意見不一，部分網友認為要看自身判斷該區域的前景，「問你自己啊」、「看你要見好就收，還是賭未來再噴上去」、「看這個120萬有沒有更好的物件可以投資？」、「看你呀，你覺得還會漲就不賣，若覺得見好就收可以」。

但大多網友則勸原PO考慮清楚，「想坑你，現在隨便都賺個兩三百萬」、「別賣，擺越久賺越多」、「感覺代銷有抽，你丟到591搞不好賺更多」、「代表你買對地方 別被誘惑」、「這種好聽話一聽就有鬼」、「代銷主動準沒好事」、「路人打來就賣 代銷不就表示他發現賣的太便宜了」、「賣了絕對後悔」。