恒大危機燒出大陸房地產活動的金融問題，根據最新調查指出，恒大集團已經成為全球負債最高的房地產開發商，加上周四(24日)聲稱需向投資人支付的8353萬美元(約為23億元新台幣)的美元債券利息，債權人聲稱至今仍未收到款項，恒大雖稱將以「場外方式」協商，但具體如何並未說明。花旗集團分析師警告，恒大危機恐怕從蔓延到整個大陸房市，最終衝擊大陸經濟成長。

大陸房地產活動占GDP總額達30%，對於家庭財富的占比更達70%，只要這顆金融炸彈未能好好拆卸，恐對於實體經濟造成嚴重衝擊。據外國財經媒體報導，花旗的研究報告指出，大陸房地產活動恐墜入熊市，即便在有秩序的重組下，已經讓大陸房地產開發商面臨壓力，北京當局試圖透過限價抑制恒大拋售潮，管控可能導致的房價跌勢，但實際上，這種市場壓力很難透過調控去大力阻擋。

對房地產活動去槓桿化一直是過去幾年北京當局的主要政策之一，避免過大的房地產泡沫破滅，降低對於金融體系曝險程度，但基於大陸經濟成長近年來依靠投資大型基礎建設、房地產開發等行動支撐，這也成為要一方面擺脫金融體系對於房地產活動的曝險，又要維持經濟成長動能，實際執行上相當困難。

野村（Nomura）報告指出，抑制大陸下半年經濟成長的因素，預料會有超過5成來自房市衝擊，將2021年大陸國內生產總值（GDP）年增長率預測從8.2％下調至7.7％，還有大陸各地近期愈發更多的工廠被迫停止運營，主要是遵從北京當局要求達到的碳減排目標，所以減少碳排放降低供電，大陸經濟動能恐受限。

高盛也認為，北京當局對60兆美元規模的大陸房是緊縮措施，已經是史無前例，預計今年推出的監管規定超過400條，光是今年第三季的房地產銷售就年減14%，等同蒸發900億美元。研究報告認為，雖然上市開發商僅為陸企總利潤4%，但相關產業包括金融、營造以及消費等，將衝擊上市公司15%利潤，只要住房市場活動下降10個百分點，就會導致房地產市場獲利減少2個百分點，高盛也把MSCI中國指數明年獲利預期大砍，從13%降至7%。