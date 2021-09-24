韓國人氣影集《魷魚遊戲》近期在Netflix熱播，劇情最主要一情節，是主角們收到名片再撥打上面電話，表達有意願參與遊戲，其中找來人氣男星孔劉客串，遞名片給男主角李政宰；但隨著電視劇收視開紅盤，卻爆出劇組出包，孔劉名片電話居然真的有人在使用，受害者日日夜夜被騷擾到崩潰。

由韓國影帝李政宰主演的影集《魷魚遊戲》，日前開始在Netflix播出後，在亞洲掀起轟動，驚悚刺激的劇情讓粉絲看了欲罷不能；在第一集中，客串的孔劉向李政宰遞出名片（遊戲卡片），卡片後有一組電話，李政宰願意參加遊戲就只要撥出電話。

但劇組萬萬沒想到的是，原來那組電話號碼是現實生活中，有民眾正在使用的電話，據韓媒報導指出，已經有至少3名受害者，第一個受害者表示從影集播出後，他的電話24小時沒有停過，數不清的陌生來電和訊息，更有超過4千組沒看過的電話；令受害者難過的是，他已經使用這組電話超過10年，如今對他生活帶來極大困擾，但劇組只說「正在努力解決」。

後來第二個受害者則無奈吐露，她的電話號碼和劇中的電話只有3個號碼相同，但一天就接到超過2千通來電和訊息，一開始她還禮貌地回答「這號碼不是《魷魚遊戲》」，沒想到卻被飆罵髒話，讓她身心都很不舒服；第三個受害者也是電話號碼相似，但一樣受到騷擾，所以主動聯絡Netflix，對方卻僅打算給100萬韓元（約新台幣23552元）賠償，讓他非常生氣，但後來經過追討後，雙方還在商討。

《魷魚遊戲》以新穎的生存競賽為題材，在韓國掀起轟動，故事內容是由456位參賽者挑戰6個童年遊戲，最後獲勝的人可以抱走百億獎金，過程中可能喪命，驚悚刺激的內容讓其在海內外人氣飆漲。