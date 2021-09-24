一位旅美學者翁達瑞22日在臉書質疑民眾黨立委高虹安學歷有問題，作家馮光遠因為在臉書PO文附和惹質疑，更勾起網友對馮光遠昔日在政論節目中大戰綜藝天王吳宗憲的回憶，於PTT發文「憲哥大戰馮老頭 當年有多轟動」，引發網友熱議。

吳宗憲當年在金鐘50以「巧婦難為無米之炊」引言，感嘆現今綜藝節目難做，意外惹來馮光遠開嗆：「巧婦難為無米之炊，放屁！」令吳宗憲相當不滿，更難得登上政論節目與馮光遠面對面，就是要對方講清楚罵他放屁是什麼意思？

「我問你放屁是怎麼樣，你現在告訴我憲法？是你在汙辱憲法還是我？我講到放屁你講到憲法」、「你還是一個學者，我看好像書也念蠻多的，你怎麼教育你孩子？只要你覺得什麼可以你就可以說他放屁，因為憲法保障你，何必呢？」吳宗憲宛如連珠炮一般講到馮光遠啞口無言，此景至今仍讓許多觀眾印象深刻。

如今有網友再次於PTT問起吳宗憲與馮光遠在政論節目上的經典一戰，頓時勾起不少人回憶，紛紛留言「原本以為勢均力敵，結果是被慘電」、「馮真的可憐，被電到焦掉」、「馮就這戰後整個被看破手腳」、「記得當時板上都支持馮老哪知道慘輸」、「我只記得有人一直在憲法憲法啥碗糕的」。