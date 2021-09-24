新北市一名19歲女大生透過租屋網站找上許姓男子要看房，豈料，許男在屋內與女大生喝威士忌，見女方喝掛，連連趁隙強行性侵2次。民事部分，新北地院審後，判許男要賠50萬元。可上訴。

判決書指出，2019年8月間，許姓男子在租屋網站上認識了想租房的19歲女大生，兩人相約在新北市中和區一處公車站牌，由許男騎機車載女大生前往租屋處，而後，兩人在房間中聊天，一邊喝威士忌，許男見女大生喝掛竟起色心，先後於同日14時、16時性侵共2次。

女大生清醒後，發現自己全裸與許男躺在床上，下體疼痛之外，還流出黏黏的液體，而內褲上也有黏黏的東西，才驚覺自己遭到侵犯，憤而報警提告，經檢方偵結，依乘機性交罪將許男起訴。

許男辯稱，與女大生為合意性交，控訴女大生的前後說詞不一，且女大生事後並無患有創傷後壓力症候群等，顯見他並沒有性侵她。

刑事部分，一審新北地院依乘機性交罪，累犯，判處許男有期徒刑3年10月。案件仍在上訴中。

民事部分，女大生認為許男的行為已造成她精神上巨大的痛苦，提告向其求償60萬元，法官勘驗替女大生製作筆錄的警員證詞，警員稱女大生心情鬱悶，不太搭理，其母親則說，事發當日女兒返家後，因情緒激動甚至出現想輕生的舉動，綜合以上，均可見許男的行為已使少女情緒不穩，顯然與合意性交的事後反應南轅北轍，認定許男罪責屬實，不採信說詞，酌情後，判要賠50萬元為合理。可上訴。

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