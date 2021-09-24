BNT接種高雄巿國高中請疫苗假1604人 23:422021/09/24 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市從23日起至10月8日針對國高中生校園接種BNT疫苗。（教育局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿23日起校園接種BNT疫苗，根據教育局統計，昨預定施打1萬2310人、實際施打1萬2030人，接種率97.7％，雖有67人暈針，但情況不嚴重，不過24日仍有1604人請疫苗假。 高雄市從23日起至10月8日針對國高中生校園接種BNT疫苗，根據先前的意願調查，約有94％、概計13萬6500名學生願接受施打，其中約91％將集中在校園接種，其餘會自行到合約醫療院所接種。 與疫苗同夯 BNT-8888車牌標出16萬 屏東校園接種BNT第2天 逾千人請疫苗假 #BNT #校園接種 #施打 #接種 #高雄巿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗縣多種疫苗開打 縣府提醒民眾按通知接受施打 16:532021/09/24 生活 疫苗覆蓋率破5成 BNT兩劑將縮為6周 04:102021/09/24 生活新聞 BNT開打第3天 桃園2成學生請疫苗假 14:362021/09/24 生活 家長擔心 桃苗4校逾半學生請疫苗假 04:102021/09/24 生活新聞 台南2天共8782名學生完成接種 今3309人請假 14:492021/09/24 生活 嘉市1976名學生開打BNT 3人送醫觀察、240多人請假 15:322021/09/24 生活 打疫苗嚴重不良反應暴增82件 1人打高端後死亡 14:262021/09/24 生活 金門學生開打BNT 首日2校500人接種未傳不適反應 17:192021/09/24 生活 高中男打疫苗崩潰尖叫！網瘋傳影片 1天點閱破百萬 07:522021/09/24 生活 新北昨28校施打BNT 5369人出現不適 15:382021/09/24 生活 雲林縣昨首日打BNT疫苗 今4成5學生請疫苗假 14:592021/09/24 生活 生活熱門新聞 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 深綠教授「翁達瑞」真實身分曝光 彭文正起底網驚：塔綠班太離譜 - 生活 相差37年母子戀！59歲婦甜嫁小鮮肉 婚紗照曝光網全看傻 - 生活 台灣防疫排名不斷下降 專家：因缺乏「尊重疫苗」4字 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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