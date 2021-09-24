高雄巿23日起校園接種BNT疫苗，根據教育局統計，昨預定施打1萬2310人、實際施打1萬2030人，接種率97.7％，雖有67人暈針，但情況不嚴重，不過24日仍有1604人請疫苗假。

高雄市從23日起至10月8日針對國高中生校園接種BNT疫苗，根據先前的意願調查，約有94％、概計13萬6500名學生願接受施打，其中約91％將集中在校園接種，其餘會自行到合約醫療院所接種。