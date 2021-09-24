iPhone13於24日正式開邁，有位民眾就在網路上宣布換機的喜悅，但網友卻發現他手上竟拿著一台「古董神機」，竟然到現在才換新機。(摘自爆廢公社公開版)

iPhone 3GS是蘋果公司於2009年中推出的第三代iPhone。(摘自爆廢公社公開版)

iPhone 13於今天（24日）正式開賣，不少果迷們搶著在第一時間拿到新手機，有位民眾就在網路上宣布換機的喜悅，但網友卻發現他手上竟拿著一台「古董神機」，竟然到現在才換新機。不少網友驚呼「我的第一隻哀鳳！」

眾所期待的iPhone 13終於開賣，許多門市早在開店前就有一堆果粉排隊等待，迫不及待拿到最新一代iPhone。一位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上表示，「終於可以換13了！」卻PO出一台螢幕又小、畫質超復古的iPhone照片，而且連指紋辨識都沒有，容量更只有16GB。

但眼尖網友發現，原PO手上拿的手機其實是一代神機「iPhone 3GS」，立刻勾起不少果迷回憶，「時代的眼淚」、「這個快古董了」、「這台可以當成寶貝收藏了」、「居然跟我的i6一樣16g真高級」、「隔10代才換真有毅力」、「這台現在還能開機？第一代全新在拍賣場喊到天價，二手不知道可以喊到多少」。

iPhone 3GS是蘋果公司於2009年中推出的第三代iPhone，最新2021年剛發布的iPhone13則為第十五代iPhone，不少網友不只驚呼原PO的過人毅力，更指出3GS也是他們的第一支iPhone手機。「我的第一支哀鳳」、「我的第一支蘋果 3GS耶」、「3GS欸，也是我第一支入坑的」。