江啟臣在胡志強臉書留言「感謝胡市長！17個月前，我做桶箍讓國民黨穩住腳步，這一次我不改初心，更要全面反攻」。（摘自胡志強臉書／盧金足台中傳真）

國民黨主席選舉四強激烈駁火，明天將進行投開票作業，決戰超級星期六，前台中市長胡志強24日晚上在臉書再度發文力挺江啟臣，也表示，「國民黨黨主席我期盼兩點：世代交替與選後團結」，江啟臣留言感謝，強調「我不改初心，更要全面反攻」。

胡志強表態力挺現任國民黨主席江啟臣，投票倒數計時，在臉書為江啟臣催票，表達愛黨心聲，直言，「我相信江啟臣會將國民黨帶到新的里程碑，有一個嶄新的氣象！但不管結果如何我們唯一需要的就是團結！加油！」

國民黨主席競爭衝刺，連日來火力全開，4名參選人抽籤號次依序為1號江啟臣、2號卓伯源、3號張亞中、4號朱立倫，選情互有攻擊，很多黨員憂心選後出現撕裂。

台中市長盧秀燕日前受訪時，也針對黨主席選舉激烈表示，在國民黨低谷的時候，有這麼多人願意出來承擔，是一件好事，「當然我們要注意在選舉的過程一定要團結和諧，尤其選完以後團結和諧」。

周六將舉行黨主席投票，胡志強今晚發出呼籲，「不管結果如何，我們唯一需要的就是團結！加油！」

江啟臣特別在胡志強臉書留言「感謝胡市長！17個月前，我做桶箍讓國民黨穩住腳步，這一次我不改初心，更要全面反攻」。